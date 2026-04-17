В центре Рязани набирает обороты стройка ЖК «Цветной бульвар»: бассейн, подземный паркинг и инженерия уровня 5* отеля

В районе площади Победы, на Малом шоссе, полным ходом идёт строительство нового жилого комплекса бизнес+ класса «Цветной бульвар». Застройщик отчитался о промежуточных результатах.

«Уже вывезено более 12500 кубометров грунта, установлено шпунтовое ограждение для укрепления стенок, котлован готовится под двухуровневый паркинг. Следующий этап — заливка фундаментной плиты. Темпы наращиваются, работы идут по графику», — рассказал начальник участка ЖК «Цветной Бульвар» Сергей Анатольевич Груздев

Что скрывается под землёй

Близятся к завершению работы по устройству котлована — будущего пространства двухэтажного подземного паркинга. Уже виден масштаб проекта, заложенный застройщиком.

Два полноценных этажа паркинга — с улучшенными характеристиками от габаритов машиномест до въезда в сам паркинг, собственная автомойка, зарядные станции для электрокаров, полный маршрут лифтового движения с -2 этажа до квартиры.

Ширина въездной рампы — почти 5 метров, ширина парковочных мест — до 4 метров и более, вместо стандартного минимума в 2,5 м, здесь же — места хранения.

На самой территории жилого комплекса застройщиком планируется пост охраны и контроль доступа. Для Рязани такая расширенная подземная инфраструктура реализуется впервые.

Инженерия как в лучших отелях

Застройщик позиционирует дом как объект с инженерными решениями уровня отеля 5*. Покупателей квартиры с дизайнерской отделкой класса “люкс” ждет автономная система кондиционирования, многоуровневая система отопления с контролем климата и акваконтроль, VRF-кондиционирование.

Инженерная гордость — 25-метровый бассейн

Уникальная черта комплекса, которая выделяет его даже на фоне столичных новостроек, — собственный 25-метровый бассейн. Это гидроизоляция, вентиляция, нагрузки, водоподготовка.

Но для будущих жителей все просто: спуститься утром в свой бассейн, проплыть 25 метров в теплой воде, делать это частью обычного дня для себя и своих родных. Образ жизни, где спорт и отдых — в паре шагов от лифта.

«Мы создаём не квадратные метры, а среду под сформировавшийся образ жизни клиента или его новый этап жизни, где появятся новые привычки. Цветной бульвар это про желание быть собой, про будущие стремления», — поделилась куратор проекта «Цветной бульвар» Катерина Клеутина.

Офис продаж расположен по адресу: улица Маяковского, 71А. Подробности у консультанта проекта: +7(4912)20-29-20. Сдать дом планируют в конце 2027 года.

Останется только дождаться — и проверить, насколько изменились представления о комфортной жизни в центре Рязани.

Застройщик ООО «СЗ «Цветной бульвар». Проектная декларация, информация раскрытие которой предусмотрено Федеральным законом №214-ФЗ от 30.12.2004г., размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф.