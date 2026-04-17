Депутат Бессараб напомнила о размере выплат к 9 Мая

В России к Дню Победы производятся ежегодные выплаты ветеранам и труженикам тыла. Их размер зависит от того, является ли год юбилейным, а также от статуса получателя — участники Великой Отечественной войны получают больше, чем работавшие в тылу. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Выплаты к 9 Мая осуществляются по указу президента России Владимира Путина. Как пояснила парламентарий, сумма начислений меняется в зависимости от того, празднуется ли в текущем году юбилей Победы.

Реклама

«Как правило, к юбилейным датам со Дня Победы они соответствуют сумме в тысячах рублей дате Победы. А в не юбилейные годы составляют порядка 10 тысяч рублей», — отметила Бессараб.

Депутат также обратила внимание на разницу в размере выплат между разными категориями граждан. С одной стороны — те, кто награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», с другой — непосредственные участники боевых действий.

«Как правило, для участников выплаты выше, чем для тех, кто трудился в тылу», — заключила Светлана Бессараб.

Таким образом, к 9 Мая ветераны и приравненные к ним лица получат материальную поддержку, размер которой зависит от двух факторов: наличия юбилейной даты и статуса получателя — участник войны или труженик тыла.

Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Удары пришлись по жилым домам Туапсе и посёлку Лоо под Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о произошедшем лично.
«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга...
Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе...
Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.

Жителю Рязанской области грозит 10 лет колонии за продажу марихуаны

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области получили сведения, что житель города Сасово пытается найти в регионе покупателей для марихуаны, приготовленной из элитного сорта конопли. 
Рязанская ОКБ рассказала о своем враче, Камбайле Фердинанде-Калемба Муиникума

«Камбайл Фердинанд переехал в Рязань, чтобы поступать в РязГМУ, но в итоге остался здесь, чтобы спасать жизни», — говорится в сообщении на странице клиники ВКонтакте. 
Уровень воды в Оке у Рязани продолжает снижаться, за сутки спад на 15 см

По состоянию на 12:00 17 апреля в Рязанской области сохраняется режим весеннего половодья. В большинстве наблюдаемых пунктов уровень рек стабилизируется или снижается, хотя в отдельных местах отмечен незначительный подъём.
В Рязанском кардиодиспансере спасли пациента с редким послеоперационным осложнением

70-летний мужчина, которому всего несколько дней назад в ведущей федеральной клинике успешно провели протезирование двух сердечных клапанов, поступил в реанимационное отделение Рязанского кардиодиспансера в критическом состоянии. Артериальное давление и другие жизненно важные параметры стремительно падали к нулю.
В Ангарске стритрейсер получил срок за смерть девушки во время нелегальных ночных гонок

Ангарский городской суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ДТП произошло во время несанкционированного автозаезда, организованного через мессенджер.
В Рязани провели учения по эвакуации пациентов при пожаре в ОКБ им. Н.А. Семашко

Тренировка включала моделирование нештатной ситуации с необходимостью эвакуации пациента, что позволило максимально приблизить условия к реальным.
Павел Малков: Сегодня ночью совершен поджог офисного помещения на ул. Дзержинского

Подозреваемый задержан. Проводится проверка. По предварительной информации, мужчина стал жертвой мошенников. 
В Рязани 17 апреля отключили холодную воду на нескольких улицах

Причина отключения в сообщении не уточняется, однако такие меры обычно связаны с ремонтными работами на сетях или подключением новых абонентов.

