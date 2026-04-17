Депутат Бессараб напомнила о размере выплат к 9 Мая

В России к Дню Победы производятся ежегодные выплаты ветеранам и труженикам тыла. Их размер зависит от того, является ли год юбилейным, а также от статуса получателя — участники Великой Отечественной войны получают больше, чем работавшие в тылу. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Выплаты к 9 Мая осуществляются по указу президента России Владимира Путина. Как пояснила парламентарий, сумма начислений меняется в зависимости от того, празднуется ли в текущем году юбилей Победы.

«Как правило, к юбилейным датам со Дня Победы они соответствуют сумме в тысячах рублей дате Победы. А в не юбилейные годы составляют порядка 10 тысяч рублей», — отметила Бессараб.

Депутат также обратила внимание на разницу в размере выплат между разными категориями граждан. С одной стороны — те, кто награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», с другой — непосредственные участники боевых действий.

«Как правило, для участников выплаты выше, чем для тех, кто трудился в тылу», — заключила Светлана Бессараб.

Таким образом, к 9 Мая ветераны и приравненные к ним лица получат материальную поддержку, размер которой зависит от двух факторов: наличия юбилейной даты и статуса получателя — участник войны или труженик тыла.