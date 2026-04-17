В Рязани 17 апреля отключили холодную воду на нескольких улицах

В пятницу, 17 апреля, до 15:30 в Рязани будет ограничено холодное водоснабжение. Отключение затронет дома на улицах Баженова, Ключевой, Родниковой и Снежной. Об этом сообщил «Водоканал».

Согласно официальной информации, подача холодной воды (ХВС) временно прекратится в 40 жилых домов. Причина отключения в сообщении не уточняется, однако такие меры обычно связаны с ремонтными работами на сетях или подключением новых абонентов.

В список адресов, попадающих под ограничения, вошли:

улица Баженова — дома 2, 4, 6, 8, 10, 12;

улица Ключевая — дома 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корпус 1, 12, 13, 14, 15, 16 корпус 1, 18, 19, 23;

улица Родниковая — дома 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21;

улица Снежная — дома 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.