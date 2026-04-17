В Рязанской области ожидается похолодание и дожди на выходных

Сегодня в Рязанской области сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха днём — 13…18°С. В Рязани днём преимущественно без осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха — 14…16°С.

Такие данные содержатся в прогнозе регионального Гидрометцентра.

В субботу, 18 апреля облачность сохранится по всей области. Пройдёт небольшой дождь. Ветер сменит направление: сначала юго-западный, затем перейдёт на северный, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит 4…9°С (в Рязани 5…7°С), днём — 10…15°С (в Рязани 12…14°С).

19 апреля в регионе ожидается облачная погода с дождём, местами небольшим. Ветер северный, 6–11 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1…6°С (в Рязани 3…5°С), днём температура воздуха не превысит 4…9°С (в Рязани 6…8°С).

Таким образом, в ближайшие сутки в Рязани и области будет относительно тепло и влажно, однако уже с воскресенья, 19 апреля, придёт заметное похолодание с усилением северного ветра и более обильными осадками. Температура днём упадёт почти вдвое по сравнению с предыдущими днями.