Сотрудники полиции совместно с судебными приставами провели процедуру депортации и административного выдворения троих иностранцев. Об этом 22 апреля 2026 года сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
До момента отправки на родину мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан регионального УМВД в Рязани. Среди выдворенных — один уроженец страны Закавказья и двое выходцев из Средней Азии.
По информации ведомства, гражданин одной из закавказских республик ранее отбывал наказание в исправительной колонии на территории Рязанской области. Мужчина был осуждён за контрабанду и после освобождения подлежал обязательной депортации.
Двое других иностранцев были привлечены к ответственности за систематическое нарушение миграционного законодательства.
Сотрудники полиции и службы судебных приставов доставили иностранцев в один из международных аэропортов Москвы для отправки в страны гражданской принадлежности. Сообщается, что авиабилеты мигранты приобрели за собственный счёт.
Согласно действующим нормам, иностранным гражданам, подвергнутым процедуре выдворения или депортации, будет закрыт въезд на территорию России на длительный срок.