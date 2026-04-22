Сотрудники полиции совместно с судебными приставами провели процедуру депортации и административного выдворения троих иностранцев. Об этом 22 апреля 2026 года сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

До момента отправки на родину мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан регионального УМВД в Рязани. Среди выдворенных — один уроженец страны Закавказья и двое выходцев из Средней Азии.

По информации ведомства, гражданин одной из закавказских республик ранее отбывал наказание в исправительной колонии на территории Рязанской области. Мужчина был осуждён за контрабанду и после освобождения подлежал обязательной депортации.

Двое других иностранцев были привлечены к ответственности за систематическое нарушение миграционного законодательства.

«Ранее полицейские выявили, что граждане из Средней Азии неоднократно нарушали правила пребывания на территории Российской Федерации. В связи с этим судом было принято решение об их административном выдворении», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции и службы судебных приставов доставили иностранцев в один из международных аэропортов Москвы для отправки в страны гражданской принадлежности. Сообщается, что авиабилеты мигранты приобрели за собственный счёт.

Согласно действующим нормам, иностранным гражданам, подвергнутым процедуре выдворения или депортации, будет закрыт въезд на территорию России на длительный срок.