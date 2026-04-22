В Рязани открывается секция адаптивного картинга «Картинг без границ»

В четверг, 30 апреля, на базе автоспортивного комплекса «Атрон» под Рязанью состоится открытие секции адаптивного картинга для людей с инвалидностью и ветеранов, получивших ранения. Об этом «7 инфо» сообщили организаторы проекта.
Проект «Картинг без границ» уже десятилетие задает стандарты адаптивного спорта, организуя масштабные соревнования по всей России. Цель новой секции в Рязани амбициозна — создание мощной региональной команды для выступления на главных стартах в Москве.
Открытие ознаменуется эксклюзивным мастер-классом от двух топовых гонщиков проекта, чьи имена гремят в профессиональных сериях:
Александр Кузин — капитан команды «Картинг без границ» (КБГ), чемпион MIKS Summer Cup ’25, призер турнира Kart Master и участник легендарного «Гран-при Москвы» на ВДНХ.
Владислав Ханин — восходящая звезда инклюзивного автоспорта, обладатель кубков в сериях SHONX и MIKS Light.
Мастер-класс пройдет на уникальной технике — адаптивных картах «МИКС КАРТ» российского производства. Машины оснащены специальным ручным управлением и усиленными системами безопасности.
Возрастное ограничение: 16+.
Фотографии предоставлены организаторами проекта.