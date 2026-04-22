В Рязани открывается секция адаптивного картинга «Картинг без границ»

В четверг, 30 апреля, на базе автоспортивного комплекса «Атрон» под Рязанью состоится открытие секции адаптивного картинга для людей с инвалидностью и ветеранов, получивших ранения. Об этом «7 инфо» сообщили организаторы проекта.

Проект «Картинг без границ» уже десятилетие задает стандарты адаптивного спорта, организуя масштабные соревнования по всей России. Цель новой секции в Рязани амбициозна — создание мощной региональной команды для выступления на главных стартах в Москве.

Открытие ознаменуется эксклюзивным мастер-классом от двух топовых гонщиков проекта, чьи имена гремят в профессиональных сериях:

Александр Кузин — капитан команды «Картинг без границ» (КБГ), чемпион MIKS Summer Cup ’25, призер турнира Kart Master и участник легендарного «Гран-при Москвы» на ВДНХ.

Владислав Ханин — восходящая звезда инклюзивного автоспорта, обладатель кубков в сериях SHONX и MIKS Light.

Мастер-класс пройдет на уникальной технике — адаптивных картах «МИКС КАРТ» российского производства. Машины оснащены специальным ручным управлением и усиленными системами безопасности.

«Сразу после открытия, 1 мая, Александр Кузин и Владислав Ханин примут участие в изнурительном 12-часовом марафоне на трассе «Атрон». Они станут единственными пилотами с инвалидностью в пелотоне, сражаясь на равных с профессионалами. Это манифест свободы и старт новой эры инклюзивного автоспорта в регионе», — говорится в пресс-релизе.

Возрастное ограничение: 16+.

Фотографии предоставлены организаторами проекта.