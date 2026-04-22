Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев считает, что в начале мая ВСУ под руководством НАТО планируют серию масштабных атак, в том числе и на столицу. А СБУ под руководством британских спецслужб активирует часть агентуры, чтобы устраивать диверсии и теракты. Об этом он написал в своём канале.

Эксперт отмечает, что пугать никого не хочет, но надо быть готовыми и бдительными.

«Я не пугать хочу — взрослые люди и так это понимают, а те, кто малолетние мозгом, не поймут. Нужно быть готовыми и более бдительными. Ответственность лежит и на нас в том числе. Нужно примириться с тем, что происходит, и сделать всё, чтобы такого не происходило», — пишет Лебедев.

В ночь на 22 апреля территория России подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. По оперативной информации, удары зафиксированы в 12 субъектах страны, включая соседние с Рязанской областью регионы.

Об оперативной обстановке сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале. По его словам, под удар попали Курская, Самарская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Волгоградская, Ростовская области, а также Краснодарский край и Республика Крым.

Лебедев отметил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) демонстрируют высокую эффективность, однако противник постоянно меняет тактику.

«ВСУ меняют коридоры проникновения, проводят ложные атаки, разряжая наши ПВО и уводя внимание от настоящих целей. Мы воюем со всем Западом: техника и вооружение поступают на Украину бесперебойно», — подчеркнул эксперт.

Координатор также упомянул значительный вклад мобильных огневых групп (МОГ) в перехват вражеских дронов, назвав их работу важной формой «гражданской поддержки» регулярных сил обороны. При этом он признал, что полностью исключить риски попаданий при таких массированных налетах технически невозможно.

В качестве примера ответных ударов и специфики ведения боевых действий Лебедев привел поражение узловых объектов в тылу противника. В частности, зафиксирован удар по электровозам на станции «Запорожье Левое».

«Электровозы участвуют в переброске техники, личного состава и боекомплекта. Каждый доставленный снаряд — это угроза жизни наших бойцов. На войне нет места полутонам», — заявил Сергей Лебедев.

По мнению эксперта, текущая активность ВСУ может быть подготовкой к более масштабным акциям. Лебедев предположил, что в начале мая под руководством западных инструкторов возможна серия новых атак, целью которых могут стать крупные административные центры, включая столицу.

В связи с этим координатор призвал общество к максимальной бдительности и осознанию серьезности происходящих событий. Он также указал на внутренние угрозы, приравняв коррупционную деятельность к пособничеству врагу в условиях военного конфликта.