Рязанцев ждет сокращенная рабочая неделя 

В начале мая 2026 года жители Рязанской области и других регионов России будут работать четыре дня вместо пяти. Сокращение рабочей недели связано с празднованием Дня Весны и Труда, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, 1 мая является официальным нерабочим праздничным днем. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд — с 1 по 3 мая включительно.

Эксперт подчеркнул, что дополнительные выходные не отразятся на доходах граждан.

«Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад», — пояснил Петр Петкилев.

Для тех, кто работает по графику пятидневной рабочей недели, четверг, 30 апреля 2026 года, станет предпраздничным днем. По нормам трудового законодательства, продолжительность рабочего времени в этот день сокращается на один час.

Напомним, что в текущем году россияне уже работали по сокращенному графику в феврале и марте. Это было связано с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня, которые и обеспечили дополнительные выходные.