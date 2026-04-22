Скончался сооснователь свердловского рок-клуба и фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург

В Екатеринбурге на 66-м году жизни скончался известный музыкант, общественный деятель и один из создателей свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург. О смерти деятеля культуры сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер 22 апреля.

Евгений Горенбург стоял у истоков формирования уникальной музыкальной среды Урала. Под его руководством были реализованы крупнейшие событийные проекты, получившие статус международных и ставшие визитной карточкой региона далеко за его пределами.

Продолжение после рекламы

Музыкант выступал идеологом и организатором таких масштабных фестивалей, как «Старый Новый Рок» и Ural Music Night («Ночь музыки»). Последний проект ежегодно собирал сотни тысяч зрителей и тысячи артистов разных жанров, превращая весь город в единую концертную площадку. Также Горенбург инициировал создание книжного фестиваля «Красная строка».

«Он внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральского рока, который является частью идентичности нашего региона. Евгений Львович умел видеть перспективу, поддерживал талантливую молодежь и помогал музыкантам осуществить мечту — выступить на большой сцене», — отметил Денис Паслер.

Коллеги и представители профессионального сообщества подчеркивают, что деятельность Горенбурга не ограничивалась организаторской работой. Он активно участвовал в формировании современной культурной среды, создавая новые площадки для творчества и открывая имена, которые впоследствии становились известны всей стране.