До 95% россиян столкнулись с дефицитом витамина С из-за низкого качества овощей —MASH

Почти всё население России страдает от хронической нехватки витамина С, что ведет к снижению иммунитета и постоянной усталости. Одной из главных причин эксперты называют истощение почв и использование химикатов при выращивании сезонных продуктов.

Причины «витаминного голода»

По информации Mash, аграрные предприятия в погоне за объемами производства эксплуатируют сельскохозяйственные угодья на износ. Для ускорения роста и улучшения товарного вида овощей — брокколи, болгарского перца и томатов — активно используются химические добавки.

В результате за последние 50 лет содержание меди, магния и витамина С в овощных культурах сократилось в два раза. Однако за этот же период в свекле зафиксирован рост уровня железа и калия при одновременном снижении концентрации натрия.

Медики подчеркивают, что витамин С не накапливается в организме, поэтому его запасы необходимо пополнять ежедневно. При этом эксперты призывают не винить во всех проблемах только рацион.

«Организм достаточно сложно усваивает витамины из растительной пищи. Зачастую чувство постоянной усталости связано не с дефицитом шпината, а с повседневным стрессом, психологическим климатом в коллективе и нарушением режима дня», — отмечают специалисты.

Рекомендации для жителей Рязани

Диетологи полагают, что при текущем качестве продуктов питания восполнить дефицит микроэлементов без специальных добавок практически невозможно. Рязанцам рекомендуют перед приемом витаминных комплексов обязательно сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Для естественной поддержки организма врачи советуют включать в рацион:

шиповник (лидер по содержанию аскорбиновой кислоты);

печень (содержит около 27% суточной нормы витамина С);

сезонные овощи и фрукты местного производства.

В условиях Рязанской области эксперты советуют отдавать предпочтение продукции местных фермерских хозяйств, где цикл хранения и транспортировки короче, что позволяет сохранить больше полезных свойств в продуктах.

Кстати, купить местную продукцию в Рязани можно на ярмарках выходного дня. Также скоро стартует ярмарка «Сад-огород».