Фото: МЧС России
Новости России

В Сызрани 11 человек пострадали при обрушении подъезда после атаки БПЛА

Алексей Самохин
В Самарской области продолжается поисково-спасательная операция на месте частичного обрушения жилого многоквартирного дома в Сызрани. По состоянию на утро 22 апреля 2026 года, в результате атаки беспилотника пострадали 11 человек, включая двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. 

Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Специалисты МЧС России проводят обследование и разбор завалов. Для фиксации нависающих конструкций задействована специальная инженерная техника», — отметили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, инцидент произошёл в ночь на 22 апреля 2026 года. Из-под завалов экстренным службам удалось спасти четырёх человек, среди которых один ребёнок.

По информации телеграм-канала SHOT, предположительно, для удара использовались беспилотные летательные аппараты типа «Лютый», запущенные с территории Харьковской области. После падения БПЛА на жилой сектор произошло частичное обрушение конструкций одного из подъездов.

