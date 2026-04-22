В Рязанской области зафиксированы заморозки до -3 градусов

В ночь на 22 апреля 2026 года в Центральную Россию вернулись отрицательные температуры. Под влиянием малооблачного антициклона заморозки охватили не только столичный регион, но и Рязанскую область.

По данным Гидрометцентра, в Рязани в 03:00 столбики термометров опустились до отметки -0,8 градуса. Еще более существенное похолодание наблюдалось в районах области. Так, в Елатьме Касимовского округа температура воздуха упала до -3 градусов.

Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, причиной резкого похолодания стала антициклональная погода. Зона отрицательных температур в эту ночь растянулась от Центральной России до Южного Урала.

«В условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, в Центральной России повсеместно ударили заморозки», — отметил метеоролог.

В соседнем Подмосковье наиболее низкие показатели зафиксированы в Черустях, где похолодало до -5,6 градуса. В самой Москве на метеостанции ВДНХ приборы показали -1,3, а в Бутове температура опустилась до -3,6 градуса. Единственным местом в столице, где сохранился «плюс», стал центр города — на Балчуге было зафиксировано +2,8 градуса.

Абсолютный же минимум на европейской территории страны зафиксирован в Республике Коми, где ударили десятиградусные морозы. На востоке России зима еще не отступила: в Якутии и на Чукотке столбики термометров опускались до -29 градусов.

Жителям Рязанской области и дачникам стоит учитывать температурные качели, так как ночные заморозки в конце апреля могут представлять опасность для ранних сельскохозяйственных культур.