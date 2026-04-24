На заседании Рязанского избиркома приняли решения по членам ТИК

В пятницу, 24 апреля, состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области. Об этом сообщает канал Избиркома в мессенджере «Макс».
На заседании назначен член ТИК с правом решающего голоса Александро-Невского района, досрочно освобожден от обязанностей член ТИК с правом решающего голоса Ермишинского района. Внесены изменения в резервы составов УИК отдельных избирательных участков.
Продолжение после рекламы
На заседании присутствовали члены Молодежной избирательной комиссии Рязанской области.