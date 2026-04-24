55-летняя преподавательница умерла во время сеанса у психолога в Москве — SHOT

Преподаватель МАДИ Нурия Х., 55 лет, умерла во время консультации у психолога в Москве. Трагедия произошла вечером 23 апреля. По информации SHOT, женщине стало плохо через несколько минут после начала сеанса около 19:00. Преподаватель пожаловалась на головную боль, после чего потеряла сознание.

Психолог попытался оказать первую помощь и вызвал скорую. Прибывшие медики боролись за жизнь пациентки, но спасти её не удалось.

Нурия Х. преподавала деловой иностранный язык в МАДИ, её стаж работы в университете составлял более 12 лет. Помимо преподавательской деятельности, женщина 14 лет занималась астрологией и составляла натальные карты на заказ.

Обстоятельства смерти устанавливаются.