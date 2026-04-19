Ночная воздушная атака на Ростовскую область снова обернулась серьезными последствиями. В Таганроге трое человек обратились к врачам, им оказали помощь. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Во время ракетного удара по Таганрогу пострадали объекты коммерческой инфраструктуры. Загорелись складские помещения. На месте работают экстренные службы, информацию о повреждениях на земле сейчас уточняют.

В Неклиновском районе также уничтожили БПЛА. Там сообщений о пострадавших и разрушениях на земле не было, данные еще будут проверять.

В Ростовской области сохраняется опасность из-за беспилотников.