СК: нацисты уничтожали мирных жителей в годы ВОВ, аналогичные преступления ВСУ расследуются и сегодня

Следственный комитет России заявил о доказанных фактах геноцида в годы Великой Отечественной войны и сообщил о рассмотрении аналогичного дела по событиям в Донбассе. Речь идет о тысячах жертв и десятках судебных решений.

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что следователи установили факты целенаправленного уничтожения мирных жителей и военнопленных на оккупированных территориях СССР. Работу, по ее словам, провели большую: изучили архивные документы, подняли экспертные материалы, опросили свидетелей и потерпевших.

По собранным материалам, говорится о системных преступлениях. Людей пытали и убивали, отнимали имущество и лишали жилья. Деревни сжигали. Школы и больницы разрушали. Из музеев вывозили ценности, а культурное наследие уничтожали. В ведомстве пояснили, что нацисты хотели не просто занять территорию, но и стереть саму идентичность народа.

Жителей угоняли в концлагеря. Там их заставляли работать без нормальной еды и отдыха. Следствие считает, что это было частью политики порабощения населения.

Эти выводы легли в основу 34 судебных решений. Суды признали действия нацистов геноцидом советского народа.

В СК подчеркнули, что подобное не осталось только в прошлом. Ведомство дает правовую оценку действиям украинских вооруженных формирований. Речь идет не только о применении запрещенных способов ведения войны, но и о возможной квалификации по статье «геноцид».

Сейчас в суде рассматривают уголовное дело о геноциде жителей Донбасса. Обвинения предъявили 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины. Следствие полагает, что с 2014 года они отдавали приказы об обстрелах и уничтожении населения региона. Применялись тяжелое вооружение, авиация, артиллерия и реактивные системы залпового огня. В результате погибли почти 5 тысяч мирных жителей, более 13 тысяч получили ранения.

Разрушены жилые дома, больницы, объекты социальной инфраструктуры и учреждения культуры. В ведомстве отметили, что это привело к сокращению численности населения в Донецкой и Луганской народных республиках.

Собранные доказательства позволили квалифицировать эти действия как геноцид. Следственный комитет говорит, что продолжает фиксировать такие преступления и готовит материалы для дальнейших решений судов.