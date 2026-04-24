Битбоксер, чей талант оценил сам Шакил О’Нил, покажет Comedy Club версию «Веночка» Кадышевой

В пятницу, 24 апреля, в эфире Comedy Club (16+) на ТНТ выступят битбоксер Тарас Станин, ведущий трэвел-шоу Стас Натанзон и блогер Карен Акопян. Шоу стартует в 21:00.

Тарас Станин, чей битбокс попал в соцсети легенды NBA Шакила О’Нила, продемонстрирует Павлу Воле и Андрею Бебуришвили битбокс-версию «Веночка» Надежды Кадышевой. Артист также расскажет, почему до сих пор не встретил девушку.

Продолжение после рекламы

Стас Натанзон, известный по шоу «Погнали!», поделится воспоминаниями о самом неудачном гастрономическом опыте в путешествиях. Блогер Карен Акопян, выступающий под псевдонимом «Карена Макарена», представит новые треки и расскажет о беседе с рэпером Давой на армянском языке.

В программе выступят группа USB с роликом о молодых артистах, Женя Синяков со стендапом про майские праздники и экотуризм. Андрей Аверин и Марина Кравец исполнят номер о сборах в отпуск. Гарик Харламов и Роман Каграманов покажут миниатюру, посвященную юбилею нефтегазового бизнесмена. В скетче также примут участие продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.