Компания «Каменный век» завершает первый этап противоаварийных работ на объекте культурного наследия – Летнем клубе Дворянского собрания в Рязани. Некоторые рязанцы называют его «резной домик». Готовность кровли составляет 80 процентов, сообщил главный инженер проекта Владислав Кочетов.

В рамках первого этапа работ специалисты приводят в порядок фундамент и кровлю памятника. Бригада под руководством Александра Березина планирует полностью завершить запланированный объём в последней декаде июня.

По словам Владислава Кочетова, историческая конструкция крыши сохранена. Геометрия и высотные отметки остались прежними, заменили только сгнившие элементы стропильной системы.

«Мы на финишной прямой с кровельными работами. Для покрытия используем оцинкованное железо толщиной 0,55 миллиметра. Нижний слой грунтовочный, сверху – полимерное покрытие, которое обеспечивает защиту металла. Этот материал значительно долговечнее того, которым крыша была покрыта в прошлый ремонт», – рассказал главный инженер.

Представитель авторского надзора, аккредитованного в Министерстве культуры РФ, Игорь Саввин согласовал матово-серый цвет полимерного покрытия. Этот оттенок близок к натуральному цвету оцинкованного железа, которое со временем приобретает благородный насыщенный серый тон.

Владислав Кочетов отметил, что кровельные работы ведутся только в хорошую погоду, что вносит коррективы в график. «Мы стараемся делать всё качественно и профессионально, чтобы исключить любую вероятность протечек. Ко Дню Победы крыша будет готова», – подчеркнул специалист.