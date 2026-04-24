Минстрой рассказал о работах в долгострое на улице Ленкома в Рязани

Минстрой Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова высказался о ходе строительства дома-долгостроя на улице Ленкома в Рязани.

«В настоящее время на объекте задействовано в среднем, 15-20 рабочих, — говорится в сообщении. — Заканчивается установка радиаторов, осуществляется монтаж инженерных систем в паркинге. Приступили к нанесению декоративной штукатурки в 5 секции. В ближайшее время начнется установка отливов. Также привлечен подрядчик по гидроизоляции балконов и монолитным работам в дворовой части дома».

Пользователь Сети пишет, что дом не могут достроить уже 8 лет и высказывает сомнения, что его удастся сдать летом 2026 года.