В Рязанской области ищут мужчину, задолжавшего детям 1,7 млн рублей

Судебные приставы Сараевского, Сапожковского и Ухоловского районов объявили в розыск Алибека Магомедбасировича Алибекова, 1970 года рождения. Мужчина накопил огромный долг по алиментам на содержание своих несовершеннолетних детей — более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Хотя Алибеков официально зарегистрирован в селе Островка Сараевского района (ул. Центральная, д. 6, кв. 2), по этому адресу он не проживает. Его фактическое местонахождение на данный момент неизвестно.

Судебные приставы обращаются ко всем жителям региона с просьбой о помощи. Если вам что-либо известно о местонахождении Алибека Алибекова, просьба сообщить информацию по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 8 (49148) 3-13-72.