Суд в Рязани 29 апреля начнёт рассмотрение дела журналистов, обвиняемых в вымогательстве

29 апреля Советский районный суд Рязани начнёт рассматривать уголовного дело в отношении трёх рязанских журналистов, обвиняемых в вымогательстве по предварительному сговору. Информация об этом появилась на сайте суда.

Константин Смирнов обвиняется по пунктам «а», «г» части второй статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с угрозой распространения позорящих сведений). Алексей Фролов проходит по пункту «б» части третьей той же статьи. Наталья Смольянинова обвиняется сразу по двум эпизодам — пунктам «а», «г» части второй и пункту «б» части третьей статьи 163 УК РФ.

Продолжение после рекламы

Следствие квалифицировало действия обвиняемых как вымогательство по предварительному сговору. Смирнов, Фролов и Смольянинова, по версии следствия, требовали передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего. Ранее сообщалось, что они вымогали деньги у бывшего генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Алексея Роготовского.

22 апреля 2026 года в ходе предварительного слушания суд рассмотрел ходатайства защиты и продлил меры пресечения в отношении всех троих подсудимых. Открытое судебное заседание назначено на 29 апреля в 10:00.

Санкции статьи 163 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет в зависимости от квалификации преступления.