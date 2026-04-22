Изображение сгенерировано ИИ
Политика

Делягин заявил об отсутствии мобилизации и вспомнил слова Белоусова

Алексей Самохин
Депутат Госдумы, ведущий телеканала «Царьград» Михаил Делягин заявил, что в России не проводится внутренняя мобилизация общества. По его словам, это подтверждают прошлые высказывания нынешнего министра обороны Андрея Белоусова.

Как отметил Делягин, в стране сохраняется обычный режим жизни. В новостных сводках сообщается о полном контроле над ситуацией, при этом делается всё возможное, чтобы общество не концентрировалось на проблемах фронта.

Делягин напомнил интервью Андрея Белоусова, данное им до назначения на пост министра обороны. Тогда первый вице-премьер чётко указал, что в России не будет мобилизационной экономики и мобилизации как таковой.

«Потому что мобилизационная экономика, да и в целом мобилизация, требует личной ответственности чиновничества. А личной ответственности чиновники не допустят никогда. И мы видим это сегодня», — отметил Делягин.

На этом фоне депутат напомнил резонансное выступление блогера Виктории Бони, проживающей в Монако. Она перечислила проблемы страны и обратилась к президенту России Владимиру Путину. По мнению Делягина, Викторию Боню вполне можно ожидать в числе депутатов по итогам сентябрьских выборов в Госдуму. Одна из партий точно возьмёт её в федеральный список, уверен парламентарий.

При этом Делягин подчеркнул, что выступление Бони явно очень хорошо «подсветили», и это могло стать подарком для вражеской пропаганды.

«С внутренней мобилизацией у нас примерно так же, как и с внешней. Очень убедительно и очень понятно», — резюмировал депутат.

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Актёр из культовых российских сериалов Игорь Алексеев скончался в ночь на 19 апреля

Актёр Игорь Алексеев, знакомый зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в ночь с 18 на 19 апреля 2026 года. Незадолго до смерти он обсуждал новые съёмки.

Суд в Рязани 29 апреля начнёт рассмотрение дела журналистов, обвиняемых в вымогательстве

Смирнов, Фролов и Смольянинова, по версии следствия, требовали передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего.
Песков: встреча Путина и Зеленского возможна лишь для финализации договоренностей

По словам Пескова, российский лидер неоднократно подчёркивал готовность к встрече с украинским коллегой. Однако ключевым условием остаётся чёткое целеполагание такого контакта.
С 1 мая меняются правила переводов через СБП

С 1 мая 2025 года в России вводятся новые тарифы на переводы через Систему быстрых платежей. Бесплатными останутся только операции между физическими лицами и платежи в пользу государства, а любые транзакции с участием бизнеса станут платными.
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Рязанской области 23–24 апреля

В четверг и пятницу в регионе сохранится пасмурная погода с осадками и усилением ветра до 15 м/с, сообщает Рязанский гидрометцентр.
Автоюрист рассказал, как нельзя украшать автомобиль к 9 Мая

Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил водителям о правилах размещения праздничных украшений на автомобилях в преддверии Дня Победы. По словам эксперта, передние боковые и лобовое стёкла запрещено закрывать любыми изображениями или наклейками.
В центре Рязани ограничат движение из-за велопробега

В Рязани в воскресенье, 26 апреля, перекроют движение транспорта из-за проведения велопробега. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 
В Рязани готовность нового моста через Оку достигла 21%

Строительство дублёра моста через Оку в Рязанской области идёт в соответствии с графиком: на 22 апреля 2026 года объект готов на 21%. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и профильной партийной программы.
Освобождение ЛНР открыло путь к созданию «санитарной зоны» в Харьковской области

Российские войска установили полный контроль над территорией Луганской Народной Республики, зачистив последние укрепрайоны ВСУ на границе с Харьковской областью. Об официальном завершении операции по освобождению территории республики сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

