Делягин заявил об отсутствии мобилизации и вспомнил слова Белоусова

Депутат Госдумы, ведущий телеканала «Царьград» Михаил Делягин заявил, что в России не проводится внутренняя мобилизация общества. По его словам, это подтверждают прошлые высказывания нынешнего министра обороны Андрея Белоусова.

Как отметил Делягин, в стране сохраняется обычный режим жизни. В новостных сводках сообщается о полном контроле над ситуацией, при этом делается всё возможное, чтобы общество не концентрировалось на проблемах фронта.

Делягин напомнил интервью Андрея Белоусова, данное им до назначения на пост министра обороны. Тогда первый вице-премьер чётко указал, что в России не будет мобилизационной экономики и мобилизации как таковой.

«Потому что мобилизационная экономика, да и в целом мобилизация, требует личной ответственности чиновничества. А личной ответственности чиновники не допустят никогда. И мы видим это сегодня», — отметил Делягин.

На этом фоне депутат напомнил резонансное выступление блогера Виктории Бони, проживающей в Монако. Она перечислила проблемы страны и обратилась к президенту России Владимиру Путину. По мнению Делягина, Викторию Боню вполне можно ожидать в числе депутатов по итогам сентябрьских выборов в Госдуму. Одна из партий точно возьмёт её в федеральный список, уверен парламентарий.

При этом Делягин подчеркнул, что выступление Бони явно очень хорошо «подсветили», и это могло стать подарком для вражеской пропаганды.