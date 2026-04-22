Изображение от wirestock на Freepik
Политика

Песков: встреча Путина и Зеленского возможна лишь для финализации договоренностей

Алексей Самохин
Встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может состояться только для завершения переговорного процесса и закрепления достигнутых договорённостей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести».

По словам Пескова, российский лидер неоднократно подчёркивал готовность к встрече с украинским коллегой. Однако ключевым условием остаётся чёткое целеполагание такого контакта.

«Главное – целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договорённости», — пояснил представитель Кремля.

Таким образом, Москва рассматривает возможность личных переговоров на высшем уровне исключительно как завершающий этап достижения конкретных соглашений, а не как площадку для предварительных обсуждений.

