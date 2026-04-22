Фото: министерство образования Рязанской области
Общество

В Рязанской области определили лучших учителей родного языка и литературы

Анастасия Мериакри
В Рязанской области подвели итоги регионального этапа профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В этом году за звание лучших боролись 17 педагогов: 8 учителей и 9 специалистов дошкольного образования.

В конкурсе приняли участие учителя русского языка и литературы, начальных классов, воспитатели и учителя-логопеды. По решению жюри победителями стали:

  • В категории «Учителя» первое место присуждено преподавателю русского языка и литературы Рыбновской школы №1 Вадиму Зенину.
  • В категории «Воспитатели» лучшей стала учитель-логопед детского сада №154 города Рязани Светлана Колотвина.

Победители регионального этапа будут представлять Рязанскую область на следующем, всероссийском уровне. От всей души поздравляем Вадима Зенина и Светлану Колотвину с заслуженной победой! Желаем им неиссякаемого вдохновения, творческих успехов, талантливых учеников и новых профессиональных достижений.

