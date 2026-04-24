«Рязанская энергетическая сбытовая компания» запустил портал ДоговорПРОСТО

«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (входит в Группу РусГидро) запустила клиентский портал «ДоговорПРОСТО». Новый цифровой сервис позволяет полностью перевести процесс заключения договора энергоснабжения в онлайн-формат и отслеживать его статус в режиме 24/7 без посещения офиса энергосбытовой компании.

Ключевые возможности сервиса:

Универсальность: портал доступен как для физических, так и для юридических лиц.

Цифровое оформление документов: пользователи могут загружать документы и отслеживать все этапы заключения договора в режиме реального времени.

Прозрачность: каждое уведомление и документ привязаны к конкретной заявке, что обеспечивает полную прозрачность процесса.

Автоматизация: система самостоятельно формирует сообщения о статусе заявки, избавляя клиентов от необходимости уточнять информацию по телефону.

Доступ к порталу «ДоговорПРОСТО» осуществляется после получения СМС или письма с кодом на электронный адрес, указанный в заявке.

«С запуском «ДоговорПРОСТО» мы делаем процесс работы с договорами максимально прозрачным, быстрым и удобным. Клиент получает полный контроль над процедурой, не выходя из дома или офиса», — отмечает начальник договорного отдела ПАО «РЭСК» Галина Цуканова.

Портал работает при заключении договора энергоснабжения до технологического присоединения для вновь подключаемых объектов. Процесс автозаключения поможет потребителям оперативно оформить договорные отношения без очного посещения офиса ПАО «РЭСК». Актуальная информация об обновлениях работы сервиса будет доступна на официальном сайте ПАО «РЭСК».