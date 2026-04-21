Общество

Рязанке присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации»

Олеся Чугунова
Руководитель аппарата администрации Пронского муниципального округа Рязанской области Ирина Борисовна Козырева получила звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Награду ей вручил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на площадке Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Мероприятие проходит в эти дни в Национальном центре «Россия» в Москве. Оно собрало тысячи участников из всех регионов страны. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) по поручению Президента. Делегацию от Рязанской области представляют первый зампред правительства Денис Боков, министр территориальной политики Жанна Фомина, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области» Александр Посельский, а также главы муниципалитетов.

«Форум «Малая Родина — сила России» — самое долгожданное событие для всего муниципального сообщества страны. Он стал по-настоящему эффективной площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов развития местного самоуправления. Масштаб деловой программы впечатляет – мероприятия форума охватывают все основополагающие направления жизни муниципальных образований. Уверена, что полученные знания и контакты станут основой для новых проектов на благо Рязанской области», — отметила министр территориальной политики Жанна Фомина.

Торжественная церемония открытия включила вручение государственных наград и поощрений Президента России представителям муниципального сообщества — именно на ней отличилась представительница Пронского округа.

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил с мастер-лекцией «Народная программа: роль партии «Единая Россия» в социально-экономическом развитии страны». Он поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих и призвал участников форума включиться в формирование новой Народной программы, в том числе через инициативы по поддержке ветеранов СВО.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к участникам с приветственным словом, сделав акцент на роли местного самоуправления как фундамента российской государственности и особо отметив вклад женщин в работу органов местной власти.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала о задачах развития сельских территорий и роли муниципалитетов в обеспечении продовольственной безопасности страны. Она подчеркнула:

«Органы местного самоуправления играют ключевую роль в развитии сельских территорий. Именно вы лучше всех понимаете, что нужно конкретным населенным пунктам для развития и улучшения жизни наших людей, которые живут на сельских территориях».

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева в своем выступлении сделала особый упор на том, как сегодня выстраивается технология донесения проблем муниципалитетов:

«Одна из приоритетных задач глав муниципальных образований — создать условия, чтобы жители хотели оставаться в селе, развивали малую родину. ВАРМСУ в рамках своих проектов создает прямой диалог между всеми уровнями власти и доносит реальные предложения с мест до федерального центра. Благодаря таким проектам сельские территории получают новые возможности для развития, а жители – более комфортные условия для жизни».

Вторая половина деловой программы была посвящена вопросам международного сотрудничества муниципалитетов, стратегического и пространственного развития территорий, поддержки ветеранов СВО и инфраструктурного обновления регионов.

Одним из главных событий стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ. В рамках договоренностей Фонд откроет муниципальные филиалы в регионах страны, а ВАРМСУ окажет системную поддержку в запуске их работы. Это решение создаст единую инфраструктуру помощи ветеранам СВО и их семьям на уровне каждого муниципалитета.

Также в программе первого дня прошел Форум городов-побратимов, объединивший более 60 делегатов из администраций зарубежных городов. Представители муниципалитетов России и дружественных стран обсудили перспективы развития межмуниципального сотрудничества, обмен лучшими управленческими практиками, совместные гуманитарные, образовательные и культурные проекты. Участники отметили, что муниципальная дипломатия сегодня становится важным элементом укрепления международных связей и формирования объективного образа России за рубежом.

Для гостей форума организовали фестиваль «Сердце Родины», приуроченный к Году единства народов России. Посетители познакомились с традициями, ремеслами, национальной кухней и творчеством народов, проживающих в регионах нашей страны. Фестиваль ярко подтвердил, что культурное многообразие — это основа единства России и один из главных ресурсов развития ее территорий.

По итогам первого дня сформулированы конкретные инициативы в сфере поддержки муниципальных служащих, ветеранов СВО, развития сельских территорий, международного сотрудничества городов и пространственного развития страны. Подписанные соглашения и принятые решения напрямую повлияют на качество жизни людей в каждом муниципалитете России.

