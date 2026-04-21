Мошенники похитили у рязанцев 77 млн рублей с начала 2026 года, возбуждено 290 уголовных дел

С начала года в Рязанской области возбуждено 290 уголовных дел, связанных с хищением имущества граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В сфере незаконного оборота наркотиков возбуждено 207 уголовных дел.

Особое внимание уделяется защите социально уязвимых категорий граждан. По данным следствия, 61 уголовное дело возбуждено по фактам хищений у пенсионеров, инвалидов и студентов (ст. 158, 159 УК РФ). В интересах потерпевших прокуроры направили в суд 61 иск.

Продолжение после рекламы

Жертвами мошенников стали 54 пенсионера (в том числе 2 инвалида) и 5 студентов. Общий размер ущерба по таким преступлениям превысил 77 млн рублей. На сегодняшний день добровольно погашено свыше 12 млн рублей (16% от суммы), изъято имущество на сумму более 2 млн рублей, наложен арест на имущество стоимостью свыше 1,8 млн рублей.

Злоумышленники активно используют современные технологии: в 231 случае применялись сотовые звонки, в 283 случаях — мессенджеры. Одним из самых распространённых способов обмана остаётся социальная инженерия (118 случаев), когда мошенники, выдавая себя за представителей банков, госорганов или служб безопасности, убеждают граждан перевести деньги или передать наличные.

Так, в апреле 2026 года жительница Скопинского района стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками Казначейства. Под предлогом проверки наличных на подлинность она передала более 1,7 млн рублей «курьеру» злоумышленников. Курьер был задержан полицией. Прокурор подготовил иск о взыскании ущерба, который будет рассмотрен вместе с уголовным делом.