Происшествия

Мошенники похитили у рязанцев 77 млн рублей с начала 2026 года, возбуждено 290 уголовных дел

Анастасия Мериакри
С начала года в Рязанской области возбуждено 290 уголовных дел, связанных с хищением имущества граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В сфере незаконного оборота наркотиков возбуждено 207 уголовных дел.

Особое внимание уделяется защите социально уязвимых категорий граждан. По данным следствия, 61 уголовное дело возбуждено по фактам хищений у пенсионеров, инвалидов и студентов (ст. 158, 159 УК РФ). В интересах потерпевших прокуроры направили в суд 61 иск.

Жертвами мошенников стали 54 пенсионера (в том числе 2 инвалида) и 5 студентов. Общий размер ущерба по таким преступлениям превысил 77 млн рублей. На сегодняшний день добровольно погашено свыше 12 млн рублей (16% от суммы), изъято имущество на сумму более 2 млн рублей, наложен арест на имущество стоимостью свыше 1,8 млн рублей.

Злоумышленники активно используют современные технологии: в 231 случае применялись сотовые звонки, в 283 случаях — мессенджеры. Одним из самых распространённых способов обмана остаётся социальная инженерия (118 случаев), когда мошенники, выдавая себя за представителей банков, госорганов или служб безопасности, убеждают граждан перевести деньги или передать наличные.

Так, в апреле 2026 года жительница Скопинского района стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками Казначейства. Под предлогом проверки наличных на подлинность она передала более 1,7 млн рублей «курьеру» злоумышленников. Курьер был задержан полицией. Прокурор подготовил иск о взыскании ущерба, который будет рассмотрен вместе с уголовным делом.

Общество

В Рязани к маю завершат ремонт обрушенного коллектора в Московском районе

В Рязани продолжаются масштабные ремонтные работы по устранению последствий обрушения канализационного коллектора в Московском районе. Специалисты муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» ведут работы в круглосуточном режиме.
Происшествия

В рязанской колонии осуждённому пытался пронести спиртное под видом лекарства

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области сотрудники предотвратили попытку проноса спиртного на территорию учреждения. Нарушение было выявлено во время досмотра вещей посетителя
Общество

В Госдуме предложили включить фитнес-чекап в программу ОМС

Такой фитнес-чекап должен включать: базовую оценку физического состояния, выявление противопоказаний к физическим нагрузкам, проверку состояния сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Экономика и бизнес

Доходы и расходы бюджета Рязани увеличены на 5,3 млрд рублей: основные направления расходов

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты рязанской городской Думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Рязани на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
Экономика и бизнес

Компания «Зингер Тех» выстраивает кадровое партнерство с РГРТУ

Варианты подготовки специалистов на базе Рязанского радиотехнического университета для строящегося производства «Зингер Тех» рассмотрели накануне на встрече в рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов».
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Общество

В Рязани стартует ярмарка «Сад-огород»: где и когда купить рассаду, саженцы и цветы

25 апреля в Рязани откроется традиционная тематическая ярмарка «Сад-огород». Это уже пятое по счёту мероприятие, которое ежегодно собирает садоводов, огородников и любителей растений со всей области.
Новости России

Гендиректор «Эксмо» задержан за распространение экстремистской литературы и сокрытие капитала в офшорах

В Москве задержан генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Задержание связано с расследованием уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

