Фото: СУ СК России по Владимирской области
Новости России

Женщину судят за убийство рецидивиста, который сломал ей нос и закрыл рот полотенцем

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Следственный отдел по городу Ковров завершил расследование уголовного дела. На скамью подсудимых сядет 44-летняя местная жительница. Ей вменяют убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны.

События разворачивались вечером 24 октября 2025 года. Женщина находилась в гостях у 43-летнего знакомого в его квартире на улице Запольной. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина несколько раз ударил гостью кулаком по голове, сломал ей нос. Но на этом нападение не закончилось. Агрессор схватил полотенце и начал закрывать им рот жертвы. Испугавшись за свою жизнь, женщина в отчаянии схватила нож с прикроватной тумбочки и нанесла удар. Рана оказалась смертельной. Спустя некоторое время мужчина скончался.

Продолжение после рекламы

Следствие установило важную деталь: погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В том числе за преступления, связанные с применением насилия. 

Обвиняемая полностью признала свою вину. На стадии расследования активно сотрудничала со следствием, помогая восстановить картину произошедшего. Теперь её судьбу решит суд. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения по существу.

Вопрос о том, превысила ли женщина пределы необходимой обороны, станет ключевым в судебном разбирательстве.

Популярные материалы

Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?
Новости России

Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...

Темы

Политика

Раскрыта тактика Ирана, против которой бессильны военные США

«Полностью уничтоженные» американцами ВМС Ирана продолжают оказывать сопротивление. Для блокирования Ормузского пролива Тегеран задействовал свою «москитную флотилию», и Пентагон не может ей ничего противопоставить
Новости мира

OpenAI готовит революцию в генерации изображений: GPT Image 2 обещает 4K и идеальный текст

OpenAI тестирует новую модель генерации изображений GPT Image 2, способную создавать фотореалистичную графику в 4K с практически идеальным рендерингом текста. Релиз ожидается уже в мае, одновременно с отключением DALL-E 2 и DALL-E 3.
Новости России

В Туапсе пострадавший от БПЛА дом разобрали до подвала, но тела ребёнка так и не нашли

Почти неделю сотни людей ищут тело 14-летней девочки в Туапсе — её дом был уничтожен атакой БПЛА в ночь на 16 апреля. Завалы разобраны до основания, но результата нет.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Общество

Национальную цифровую платформу MAX переименовали 

Новое название появилось на сайте платформы, а также в RuStore и Google Play. По данным РИА Новости, в App Store название осталось прежним — на английском языке.
Происшествия

Глава СК России потребовал доклад по делу об убийстве на охоте в Рязанской области

Глава СК России Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве на охоте в Рязанской области: мать погибшего убеждена, что соучастники преступления отделались слишком мягко.
Экология, природа, животные

Половодье в Рязанской области продолжается: Ока отступает, но Проня поднялась

Ока в Рязани за сутки упала на 20 см, однако река Проня у Быково резко поднялась сразу на 61 см. Восемь населённых пунктов области по-прежнему отрезаны от дорог, а 53 приусадебных участка остаются под водой.
Новости России

Авиабомбы накрыли бригаду ВСУ, уничтожено 10 офицеров, награждённых Зеленским

Авиабомбы накрыли командный пункт 21-й механизированной бригады ВСУ в момент ротации офицеров. По данным SHOT, погибли 10 командиров, которых лично награждал Зеленский.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье