Женщину судят за убийство рецидивиста, который сломал ей нос и закрыл рот полотенцем

Следственный отдел по городу Ковров завершил расследование уголовного дела. На скамью подсудимых сядет 44-летняя местная жительница. Ей вменяют убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны.

События разворачивались вечером 24 октября 2025 года. Женщина находилась в гостях у 43-летнего знакомого в его квартире на улице Запольной. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина несколько раз ударил гостью кулаком по голове, сломал ей нос. Но на этом нападение не закончилось. Агрессор схватил полотенце и начал закрывать им рот жертвы. Испугавшись за свою жизнь, женщина в отчаянии схватила нож с прикроватной тумбочки и нанесла удар. Рана оказалась смертельной. Спустя некоторое время мужчина скончался.

Следствие установило важную деталь: погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В том числе за преступления, связанные с применением насилия.

Обвиняемая полностью признала свою вину. На стадии расследования активно сотрудничала со следствием, помогая восстановить картину произошедшего. Теперь её судьбу решит суд. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения по существу.

Вопрос о том, превысила ли женщина пределы необходимой обороны, станет ключевым в судебном разбирательстве.