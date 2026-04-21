Изображение от freepik
Новости мира

OpenAI готовит революцию в генерации изображений: GPT Image 2 обещает 4K и идеальный текст

Алексей Самохин
OpenAI готовится к запуску модели нового поколения для генерации изображений. Предположительно, она получит название GPT Image 2. 

4 апреля в системе LM Arena появились три модели. Их кодовые имена звучали странно: maskingtape-alpha, gaffertape-alpha и packingtape-alpha. Анонимность не помогла. Пользователи быстро раскусили происхождение новинок и принялись их тестировать.

Продолжение после рекламы

Модели удалили почти сразу. Но скриншоты уже разлетелись по Reddit и профильным сообществам разработчиков. Первые впечатления оказались впечатляющими: текст рендерится практически без ошибок, поддерживается разрешение 4K, визуальные эффекты выглядят заметно реалистичнее.

Инсайдеры утверждают, что GPT Image 2 построена на принципиально иной архитектуре. Она не использует двухэтапный конвейер обработки, знакомый по GPT-4o. Вместо этого применяется однопроходная генерация. Такой подход должен одновременно повысить качество финального изображения и ускорить процесс рендеринга.

К 14 апреля модели снова всплыли на LM Arena. Некоторые пользователи ChatGPT начали замечать улучшения в работе встроенного генератора изображений. Это может указывать на начало экспериментального развертывания технологии среди ограниченной аудитории.

Выход новой модели приобретает особую срочность из-за планов OpenAI. Компания намерена отключить DALL-E 2 и DALL-E 3 уже 12 мая. Это оставляет разработчикам минимум времени на подготовку преемника. Многие проекты завязаны на этих моделях, и их отключение без достойной замены может вызвать серьезные проблемы.

Аналитики прогнозируют официальную презентацию GPT Image 2 в промежутке между концом апреля и серединой мая 2026 года. Не исключено, что анонс совпадет с выходом обновления GPT-5.4. Такая синхронизация позволит OpenAI продемонстрировать комплексный технологический прорыв сразу на двух фронтах.

Конкуренция на рынке генерации изображений достигла пика. Adobe уже интегрировала модели OpenAI и Google в свое приложение Firefly, где также представлены собственные разработки компании — Firefly 4 и 4 Ultra. Google выпустил модель Nano Banana Pro, которая установила новый стандарт фотореализма в индустрии.

GPT Image 2 нацелена стать прямым конкурентом этих решений. OpenAI делает ставку на качество текста внутри изображений и высокое разрешение. Оба параметра критически важны для профессионального применения: от дизайна рекламных материалов до создания контента для социальных сетей.

«Конкуренция смещается от простого создания изображений к многофункциональному мультимодальному интеллекту», — заявил отраслевой аналитик в комментарии The Information. Он добавил, что в 2026 году технологии будут развиваться «быстрее и дешевле».

OpenAI пока официально не подтвердила ни существование GPT Image 2, ни дату релиза. Но многочисленные утечки, активное тестирование и приближающееся отключение DALL-E указывают на скорый запуск. Если прогнозы аналитиков оправдаются, уже через несколько недель рынок AI-графики может серьезно измениться.

Популярные материалы

Темы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье