Контракт на строительство стадиона в Сасове расторгли из-за нарушений подрядчика

В апреле 2026 года сотрудники антикоррупционного комитета Рязанской области в ходе контрольных мероприятий выявили серьёзные нарушения со стороны подрядной организации, занимавшейся строительством открытого стадиона в городе Сасово.

По результатам проверки контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут. Все материалы и информация о выявленных нарушениях уже направлены в прокуратуру для дальнейшей правовой оценки.

Кроме того, антикоррупционный комитет рекомендовал главе Сасовского муниципального округа официально обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия соответствующих мер.