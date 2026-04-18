80 суток в реанимации: 12 малышей с экстремально низкой массой тела родилось в Рязани в 2026 году

С начала 2026 года в Рязанском перинатальном центре на свет появилось 12 малышей с экстремально низкой массой тела — до 1000 граммов. Это составляет 13,6% от всех недоношенных детей, родившихся в центре.

Такие новорождённые требуют особого внимания и круглосуточного наблюдения. Сначала их выхаживают в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых (ОРИТН), а после стабилизации состояния переводят в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей (ОПННД). Врачи и медсёстры отмечают, что работа с такими пациентами — это не только профессионализм, но и огромная моральная ответственность. Переживания родителей невозможно переоценить, а имена самых маленьких пациентов навсегда остаются в памяти медицинского персонала.

Из 12 малышей одна пара — двойня. Самый длительный срок лечения на реанимационном этапе составил более 80 суток.

На сегодняшний день в детской реанимации продолжают лечение двое малышей — их состояние стабильное, наблюдается положительная динамика. Пять детей, уже не нуждающихся в реанимационной помощи, переведены в ОПННД, где за ними ухаживают опытные специалисты.

Пять самых маленьких пациентов, родившихся раньше срока и весивших менее 1000 граммов, уже выписаны домой. Теперь им предстоит дальнейшее наблюдение и реабилитация, чтобы преодолеть последствия сверхраннего рождения.