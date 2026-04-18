Изображение от prostooleh на Freepik
Медицина

80 суток в реанимации: 12 малышей с экстремально низкой массой тела родилось в Рязани в 2026 году

Анастасия Мериакри
С начала 2026 года в Рязанском перинатальном центре на свет появилось 12 малышей с экстремально низкой массой тела — до 1000 граммов. Это составляет 13,6% от всех недоношенных детей, родившихся в центре.

Такие новорождённые требуют особого внимания и круглосуточного наблюдения. Сначала их выхаживают в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых (ОРИТН), а после стабилизации состояния переводят в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей (ОПННД). Врачи и медсёстры отмечают, что работа с такими пациентами — это не только профессионализм, но и огромная моральная ответственность. Переживания родителей невозможно переоценить, а имена самых маленьких пациентов навсегда остаются в памяти медицинского персонала.

Из 12 малышей одна пара — двойня. Самый длительный срок лечения на реанимационном этапе составил более 80 суток.

На сегодняшний день в детской реанимации продолжают лечение двое малышей — их состояние стабильное, наблюдается положительная динамика. Пять детей, уже не нуждающихся в реанимационной помощи, переведены в ОПННД, где за ними ухаживают опытные специалисты.

Пять самых маленьких пациентов, родившихся раньше срока и весивших менее 1000 граммов, уже выписаны домой. Теперь им предстоит дальнейшее наблюдение и реабилитация, чтобы преодолеть последствия сверхраннего рождения.

Популярные материалы

Новости России

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Происшествия

Павел Малков: Сегодня ночью совершен поджог офисного помещения на ул. Дзержинского

Подозреваемый задержан. Проводится проверка. По предварительной информации, мужчина стал жертвой мошенников. 
Политика

Военкор Коц предложил прекратить стесняться и «подорвать килотонн 150»

Было бы неплохо напомнить европейским поджигателям войны, что мы, все-таки, ядерная держава. Например демонстративно выйти из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия и подорвать килотонн 150 на Новой Земле.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Новости России

Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе...

Темы

Общество

Школьники Сасовского округа изучили основы избирательного права

В Сасовском округе прошел информационный час «Мы - будущее России, нам выбирать» для учеников 9-х классов школы № 3.
Погода

Среднесуточная температура в Рязанской области упадёт на 6°C ниже нормы

По предварительным расчетам, к концу следующей недели дневные температуры будут постепенно расти, а вот ночи останутся прохладными: минимальные температуры будут стремиться к нулю, местами и ниже, зато осадки существенно ослабеют.
Происшествия

В Рязанской области 25-летняя девушка оформила кредит на имя знакомой по фото

В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что на её имя был оформлен кредит на сумму около 100 тысяч рублей. Заявительница утверждала, что никаких договоров с банком она не заключала и денег не получала.
Общество

Рязанские волонтёры подняли из озера и восстановили легендарную «полуторку» с Дороги жизни

В Рязанской области завершилась уникальная реставрация: энтузиасты вернули к жизни легендарный грузовик ГАЗ-АА, более известный как «полуторка». Этот автомобиль — не просто музейный экспонат. Он был поднят со дна Ладожского озера, где пролежал с 1941 года, и является живым свидетелем подвига на Дороге жизни.
Погода

Зима вернется в Рязанскую область в апреле, ученый назвал даты выпадения снега

В субботу, 18 апреля, погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь. Температура днём в Рязани поднимется до +14°C, на востоке области — до +17°C. Это будет последнее относительно тёплое «окно» перед похолоданием.
Культура и события

Рязанские театры и губернаторский симфонический оркестр представят мультимедийный спектакль

Проект, посвящённый 80-летию Великой Победы, вновь будет представлен к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей России. В рамках этого события артисты рязанских театров исполнят песни Великой Победы, аккомпанировать им будет Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова.
Новости России

Беспилотник повредил здание роддома в Самарской области

С раннего утра 18 апреля Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут атаки на Самарскую область с использованием дронов. Опасность сохраняется. В городе Новокуйбышевске недалеко от родильного дома упал беспилотный летательный аппарат, в здании выбиты стёкла.
Новости России

Пожар произошёл на нефтебазе в Тихорецке

В Краснодарском крае на территории нефтебазы в городе Тихорецке произошёл пожар. По информации оперативного штаба региона, в результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет.

