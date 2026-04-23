ВСУ вторую ночь подряд атаковали Самарскую область, есть погибший

Ночью украинские дроны атаковали Самарскую область, один человек погиб, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в MAX.

По его словам, под удар в том числе попал Новокуйбышевск, противник выбрал целью промышленные предприятия.

«Есть пострадавшие. Один человек погиб», — заявил Федорищев.

Также БПЛА атаковали Самару, обломки одного из них упали на крышу многоквартирного дома. Медицинская помощь потребовалась одному местному жителю.

Глава региона добавил, что сохраняется угроза нового удара. На месте случившегося работают экстренные службы. Самарцев призвали не публиковать кадры с дронами.

Накануне беспилотники атаковали Сызрань, погибли два человека, еще несколько пострадали.