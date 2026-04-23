Один человек погиб, есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на Самарскую область 

Украинские БПЛА атакуют Самарскую область. Об этом утром 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По данным чиновника, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия погиб человек, сообщается о пострадавших. Пострадавшие есть и в Самаре, где обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного жилого дома. Там госпитализирован один человек.

Угроза атаки дронов продолжает действовать в регионе, работает оперативный штаб.

Федорищев призывает граждан соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам. Он напомнил, что публикация фото и видео с беспилотниками запрещена.