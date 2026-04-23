В Рязани полиция ищет водителя, ударившего пенсионера на дороге 

В Рязани сотрудники полиции ищут водителя, который ударил по голове пожилого мужчину на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой нарушитель будет привлечен к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, об инциденте стало известно 22 апреля, когда видео с избиением мужчины появилось в соцсетях. Вчера же канал «Топор. Новости Рязани», ссылаясь на подписчиков, сообщил новые подробности случившегося.

«Добрые люди ещё остались. Владелец видеорегистратора не просто передал видео родственникам, а остановился и оказал первую помощь, помог с написанием заявления, отвёз пенсионера в травмпункт, а затем в ОКБ», — говорится в сообщении.

Автор поста отметил, что у пострадавшего есть хронические заболевания, ситуация на дороге могла серьезно повлиять на его здоровье. Также сообщается, что правоохранители уже опросили свидетелей происшествия.