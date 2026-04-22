В Серпухове в мусорном баке нашли тело младенца с 14 ножевыми ранениями, подозревают мать

В подмосковном Серпухове разбирается шокирующее преступление. В посёлке Большевик во время плановой уборки сотрудники коммунальных служб обнаружили тело недоношенной девочки.

О трагедии сообщил глава городского округа Алексей Шимко, назвав случившееся «преступлением против жизни». Тело нашли за мусорной площадкой. По предварительным данным, оно пролежало в контейнере несколько часов. На теле младенца зафиксировано около 14 ножевых ранений. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

На месте происшествия работают криминалисты. Полиция и Следственный комитет изъяли записи с камер видеонаблюдения с ближайших домов и торговых точек, чтобы отследить, кто оставил тело. Также проводится поквартирный обход и опрашиваются свидетели. Правоохранители проверяют списки женщин, которые находились на поздних сроках беременности или могли недавно родить.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Следствие ведёт комплекс мероприятий для установления личности матери и всех обстоятельств трагедии. Прокуратура Серпухова взяла расследование на особый контроль. По предварительным данным, ребёнок был рождён за пределами медицинского учреждения.

Жители Серпухова и посёлка Большевик глубоко потрясены случившимся. В социальных сетях люди выражают соболезнования и требуют найти и наказать виновных.

Глава округа Алексей Шимко напомнил, что люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью к специалистам. В Серпуховской больнице работает Центр здоровья, где можно получить консультацию и психологическую поддержку.