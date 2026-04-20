Маргарита Симоньян, кадр из видео НТВ
Новости кино и ТВ

Маргарита Симоньян рассказала, что держит ее после смерти мужа и болезни

Алексей Самохин
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в интервью НТВ откровенно описала, через что ей пришлось пройти за последний год. По ее словам, на одного человека редко выпадает столько испытаний за столь короткий срок.

Как пояснила сама Симоньян, ее новая книга начинается с фразы о молитве — это отражает ее нынешнее состояние. Она признается: если бы подобный сюжет предложили для фильма или романа, его бы сочли неправдоподобным. Однако именно так сложилась ее жизнь.

«„Я молюсь о том, чтобы не перестать молиться“. Понимаете? Такое себе испытание. Если это где-то написать, где-то в сценарии в каком-нибудь или в книжке, ни один продюсер не примет это в работу. Все скажут: „Ты с ума сошла? Так не бывает!», — говорит Симоньян. 

За это время она потеряла мужа, столкнулась с онкологическим заболеванием и узнала о болезни ребенка. После этого, говорит журналист, она перестала строить планы на далекое будущее. Сейчас горизонт — всего пара дней.

Сначала она пыталась скрывать последствия лечения. Выходила в свет в париках, но быстро отказалась от них. Оказалось неудобно и бессмысленно. Зиму, по ее словам, она провела без волос и не видела в этом проблемы. Она открыто говорит о диагнозе и не считает, что должна его стыдиться. Болезнь, подчеркивает Симоньян, не связана с образом жизни и не является поводом для чувства вины.

Решение говорить честно пришло не сразу. Теперь она уверена: откровенность помогает не только ей, но и другим. Особенно женщинам, которые оказались в похожей ситуации. Симоньян призывает не опускать руки и следовать рекомендациям врачей. Шансы справиться с болезнью есть, и они высоки. Остальное, считает она, уже вне контроля человека.

Отдельно она говорит о том, что держит ее на плаву. Речь идет о семье. У нее трое детей, а также племянники, которые живут вместе с ней. В доме остается и мать ее покойного мужа. Ответственность за близких, по словам Симоньян, не оставляет ей права сдаваться. Даже в моменты, когда становится особенно тяжело.

Она добавляет: сейчас не время для слабости. Если есть силы работать и приносить пользу, нужно это делать. В противном случае, считает она, это похоже на отказ от борьбы. После пережитого Симоньян сделала для себя вывод: мечтать — это роскошь, доступная не каждому. Тем, у кого есть такая возможность, она советует ценить это время.

