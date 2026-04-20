Учёные раскрыли, какие сны видят люди перед смертью

Алексей Самохин
Страх перед концом жизни кажется неизбежным. Но, как выяснили учёные, психика включает особый механизм защиты. Речь о снах, которые появляются в последние недели и помогают человеку принять происходящее. Исследование опубликовали в апреле 2026 года в журнале Death Studies. Авторы попытались понять, что именно видят люди на пороге смерти и зачем это нужно, пишет aif.ru.

Что наблюдают врачи хосписов

Команда итальянских специалистов под руководством психоонколога Элизы Рабитти опросила 239 сотрудников паллиативной помощи. В выборку вошли врачи, медсёстры, психологи и волонтёры — те, кто ежедневно работает с тяжёлыми пациентами. Как выяснилось, сновидения у таких людей меняются по понятной схеме. Это не хаотичный поток образов, а скорее последовательная подготовка к прощанию.

Чем ближе финал, тем ярче становятся картины во сне. Пациенты подчёркивают: они запоминают такие сны лучше, чем любые прошлые. 

Три повторяющихся сюжета

Первый и самый частый — встречи с умершими. Люди видят родственников, супругов и даже домашних животных. Эти эпизоды не пугают. Напротив, они приносят спокойствие и ощущение, что их ждут.

Второй мотив — дорога и свет. Пациенты рассказывают о лестницах, дверях, поездках. Возникает ощущение движения куда-то вперёд. По мнению специалистов, так психика моделирует переход из одного состояния в другое.

Третий сюжет связан с завершением дел. Во сне человек разбирает вещи, передаёт предметы близким, наводит порядок. Психика словно подводит итог и закрывает незавершённые вопросы.

Ожидалось, что тяжёлое состояние вызовет тревожные сны. Но статистика оказалась иной: кошмары встречаются примерно в 10% случаев. Если такие образы всё же появляются, врачи воспринимают это как сигнал. Значит, человек не принял ситуацию и испытывает внутренний конфликт. В таких случаях ему нужна дополнительная поддержка психолога.

Зачем это изучают

Работа важна не только для науки. Она помогает врачам и близким лучше понимать состояние пациента. Специалисты советуют не игнорировать рассказы о снах. Разговор о них снижает тревогу и даёт возможность выразить то, что сложно сказать напрямую.

В итоге картина складывается неожиданная. Перед уходом человек чаще видит не страх, а свет, дорогу и знакомые лица. Похоже, именно так сознание помогает сделать последний шаг спокойнее.

