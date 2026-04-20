Жители Рязани могут поучаствовать в «Диктанте здоровья» от Роспотребнадзора

До 24 апреля 2026 года продолжается первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья», организованной Роспотребнадзором. Темой текущего трека стала «Здоровая улыбка и чистые руки» — участники смогут углубить свои знания в ключевых вопросах личной гигиены и заботы о здоровье.

В ходе диктанта участникам предложат ответить на важные вопросы: почему пяти секунд для мытья рук недостаточно, какие факторы полезны или губительны для зубной эмали и как здоровье полости рта влияет на состояние всего организма. Акция призвана повысить осведомлённость о простых, но значимых привычках, которые помогают сохранять здоровье каждый день.

Принять участие в «Диктанте здоровья» можно онлайн на портале диктант‑санпросвет.рф. После прохождения теста участники сразу получат электронный сертификат. Мероприятие подойдёт для всей семьи — от школьников до старшего поколения. Присоединяйтесь и сделайте шаг к более осознанному отношению к собственному здоровью.