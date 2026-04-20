Изображение от prostooleh на Freepik
Общество

Жители Рязани могут поучаствовать в «Диктанте здоровья» от Роспотребнадзора

Олеся Чугунова
До 24 апреля 2026 года продолжается первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья», организованной Роспотребнадзором. Темой текущего трека стала «Здоровая улыбка и чистые руки» — участники смогут углубить свои знания в ключевых вопросах личной гигиены и заботы о здоровье.

В ходе диктанта участникам предложат ответить на важные вопросы: почему пяти секунд для мытья рук недостаточно, какие факторы полезны или губительны для зубной эмали и как здоровье полости рта влияет на состояние всего организма. Акция призвана повысить осведомлённость о простых, но значимых привычках, которые помогают сохранять здоровье каждый день.

Принять участие в «Диктанте здоровья» можно онлайн на портале диктант‑санпросвет.рф. После прохождения теста участники сразу получат электронный сертификат. Мероприятие подойдёт для всей семьи — от школьников до старшего поколения. Присоединяйтесь и сделайте шаг к более осознанному отношению к собственному здоровью.

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.
Новости России

Актер Владислав Бенграф публично признавался супруге в любви

Сегодня появилась информация о трагедии в подмосковных Мытищах. В квартире на 16-м этаже погибли 28-летний актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. По имеющимся сведениям, во время ссоры они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.

Темы

Культура и события

Новый сезон Открытого чемпионата РДС по дрифту стартует в Рязанской области

Первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) пройдёт 25 и 26 апреля в Рязани — на территории Автоспортивного комплекса «АТРОН» (ATRON International Circuit).
Культура и события

Группа Feelin’s и Николай Массальский презентуют в Рязанском МКЦ альбом, который ждал своего выхода 20 лет

Известный в Рязани джаз-бэнд «Feelin's» совместно с вокалистом Николаем Массальским представит новый альбом на концерте в МКЦ 22 апреля.
Общество

На Госуслугах появилась единая страница всех региональных сервисов для жителей Рязани

В рамках федерального проекта «Государство для людей» на портале «Госуслуги» открылся специальный региональный раздел для жителей Рязанской области.
Общество

Старинный фундамент Летнего клуба оказался «врытым в землю» без перевязки

Строительные стандарты начала прошлого века, когда был впервые построен Летний клуб Дворянского собрания, и современные подходы к возведению зданий значительно отличаются.
Все события Рязани и области

Движение по улице Садовой перекроют из-за ремонта теплосети

Из-за капитального ремонта теплотрассы с 8:00 20 апреля до 19:00 15 июля будет полностью закрыто движение транспорта на участке улицы Садовой — от дома №1 до дома №44.
Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков: Сегодня открыли обновленный зал спортивной гимнастики в рязанской СШОР «Юность»

Павел Малков, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России», посетил торжественное открытие обновлённого зала для спортивной гимнастики в СШОР «Юность».
Все события Рязани и области

Павел Малков: Главные принципы работы органов местного самоуправления – слышать людей и любить родной край

В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работников органов местного самоуправления, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков высоко оценил вклад муниципальных служащих в развитие региона.
Общество

РГУ имени Есенина раскроет все детали поступления‑2026 на Дне открытых дверей

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина приглашает будущих абитуриентов и их родителей на День открытых дверей.

