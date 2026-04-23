Франция и Польша отработают ядерный удар по Петербургу, военкор Коц призвал ответить ассиметрично

Франция и Польша отработают нанесение ядерного удара по целям в районе Санкт-Петербурга в ходе совместных учений на Балтике. Об этом сообщает польский портал Wirtualna Polska.

По данным издания, в манёврах примут участие польские истребители F-16 и французские Dassault Rafale. Согласно легенде учений, польские ВВС условно атакуют цели в Ленинградской области дальнобойными ракетами JASSM в обычном снаряжении и передадут целеуказание союзникам.

Французская авиация отработает пуски крылатых ракет ASMP с ядерными боеголовками мощностью от 100 до 300 килотонн. Дальность действия этих ракет составляет около 500 километров. Предположительно, истребители будут заходить в воздушное пространство стран Прибалтики, поскольку с территории Польши достичь Санкт-Петербурга такими ракетами невозможно.

Параллельно правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о размещении ядерного оружия на территории страны, сообщило министерство обороны Финляндии. В случае одобрения документ снимет запрет на размещение французских истребителей Rafale с ракетами ASMP и американских самолётов с термоядерными бомбами B-61.

По мнению военного корреспондента Александра Коца, всё это уже не шутки, а несёт явную угрозу России.