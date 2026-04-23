Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Франция и Польша отработают ядерный удар по Петербургу, военкор Коц призвал ответить ассиметрично

Алексей Самохин
Франция и Польша отработают нанесение ядерного удара по целям в районе Санкт-Петербурга в ходе совместных учений на Балтике. Об этом сообщает польский портал Wirtualna Polska.

По данным издания, в манёврах примут участие польские истребители F-16 и французские Dassault Rafale. Согласно легенде учений, польские ВВС условно атакуют цели в Ленинградской области дальнобойными ракетами JASSM в обычном снаряжении и передадут целеуказание союзникам.

Французская авиация отработает пуски крылатых ракет ASMP с ядерными боеголовками мощностью от 100 до 300 килотонн. Дальность действия этих ракет составляет около 500 километров. Предположительно, истребители будут заходить в воздушное пространство стран Прибалтики, поскольку с территории Польши достичь Санкт-Петербурга такими ракетами невозможно.

Параллельно правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о размещении ядерного оружия на территории страны, сообщило министерство обороны Финляндии. В случае одобрения документ снимет запрет на размещение французских истребителей Rafale с ракетами ASMP и американских самолётов с термоядерными бомбами B-61.

По мнению военного корреспондента Александра Коца, всё это уже не шутки, а несёт явную угрозу России.

«Расхожее выражение гласит – если кто-то говорит, что хочет вас убить, поверьте ему? — пишет Коц. — Страны вероятного противника открыто готовятся к ядерной войне с Россией. И даже не особенно это скрывают. Было бы неплохо объяснить им, что в эту игру можно играть вдвоем. Например, провести масштабные учения всех трех компонент российской ядерной триады. Не стесняясь, заявить на весь мир, что они направлены против потенциальных европейских агрессоров. И что ядерного оружия у нас гораздо больше».

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...

Темы

Происшествия

Сожителя ищут за убийство женщины с ребёнком в Рязанской области

Мужчина ранее судим. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе бытового конфликта нанёс потерпевшим множественные колюще-режущие удары.
Происшествия

На водителя, ударившего пенсионера в Рязани, завели уголовное дело

Дознаватель отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ст.116 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы.
Происшествия

Дроппер вернет многодетному отцу из Рязанской области 1,8 млн рублей

Прокуратура Сапожковского района добилась через суд возврата более 1,8 млн рублей жителю Рязанской области, который стал жертвой телефонных мошенников. Деньги взыщут с владельца счёта, на который поступили похищенные средства.
Общество

«Белый список» интернета пополнили «ЛизаАлерт», ОНФ и ещё 20 сервисов

В «белый список» включили сайты, ИТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер — от волонтёрских движений до крупных корпораций. Всего в перечне теперь более 500 российских ресурсов.
Новости кино и ТВ

ТНТ приступил к съёмкам вокально-игрового шоу «Игра вслепую»

В шоу играют две команды участников с поющими капитанами. Именно они будут запутывать соперников, исполняя песни в закрытых боксах. В одном из них будет капитан команды, в другом — его голосовой двойник. Главная задача соперников — различить одного и другого. Каждой команде помогает «группа поддержки»: фанаты и даже родственники капитанов-соперников. Они могут как дать ценную подсказку, так и окончательно сбить игроков с толку.
Происшествия

Рязанец украл датчик дистанции, чтобы он был в запасе на случай кражи

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.
Общество

Рязанским первоклассникам рассказали о безопасности на железной дороге 

Сотрудники МЖД провели занятия по безопасности для учащихся 1-х классов школы №39 г. Рязани. Учебное заведение расположено рядом с железнодорожным вокзалом. 
Экология, природа, животные

В Рязанской области вода в Оке и других реках продолжает убывать

По данным на 14:00 23 апреля 2026 года, уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки снизился на 50 сантиметров и составляет 286 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста. Паводковая ситуация остаётся под контролем МЧС.

