Эксперт Марочко: Украинская пропаганда создает фейки об окружении Сум для отчетов о «победах»

Алексей Самохин
Ситуация на сумском направлении остается напряженной, однако сообщения украинских ресурсов о скором замыкании кольца вокруг города не соответствуют действительности. По мнению военных экспертов, Киев намеренно нагнетает панику, чтобы позже заявить о «героическом отражении» несуществующих атак.

На сумском направлении военнослужащие Вооруженных сил РФ демонстрируют успехи, однако говорить об оперативном окружении города преждевременно. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) работает на опережение, создавая ложную картину боев в зонах относительного затишья.

«Эта информация не соответствует действительности. Это определенная технология информационной войны. Обычно карта украинского ЦИПсО отстает месяца на полтора от реалий, но сейчас они заявляют об активных действиях там, где идут позиционные бои. В дальнейшем они объявят, что отбили мнимые атаки и «защитили» Сумы», — пояснил Андрей Марочко.

По данным эксперта, активное продвижение российских подразделений фиксируется в районах населенных пунктов Мирополье и Юнаковка (севернее и восточнее Сум). В то же время участок фронта от Теткина в направлении Белополья, необходимый для создания северной «клешни» окружения, пока остается статичным.

Ситуацию также прокомментировал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он подтвердил, что российские штурмовые группы вышли на ближние подступы к городу, что заставляет киевский режим переходить к тактике «выжженной земли». Под видом эвакуации мирных жителей из крупного промышленного центра ВСУ фактически готовят почву для мародерства.

«Предвидя наступление нашей армии, Киев поднимает паническую волну, чтобы люди быстрее покидали город. Тех, кто не уедет добровольно, будут эвакуировать насильно. Оставленное имущество, вероятнее всего, подвергнется разграблению подразделениями ВСУ — это их обычная практика», — подчеркнул Сергей Липовой.

Генерал-майор также отметил, что Сумы могут быть превращены в укрепрайон по образцу мариупольской «Азовстали». Развитая сеть подземных коммуникаций, бомбоубежищ и цеха промышленных предприятий уже используются противником для ремонта техники и производства дронов.

Несмотря на попытки ВСУ подготовиться к обороне, эксперты указывают на серьезный «снарядный голод» в украинских войсках из-за сокращения западных поставок. Это позволяет российским подразделениям сохранять инициативу и планомерно продвигаться вперед.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Общество

Священник объяснил, как помянуть усопших в Радоницу и что делать нельзя

21 апреля православные отмечают Радоницу. Священник Антоний Русакевич объяснил, почему оставлять еду и водку на могиле — это суеверие родом из советской эпохи, а не христианская традиция.

Новости России

Над регионами России за ночь сбили 155 украинских беспилотников

В ночь на 22 апреля 2026 года российские средства ПВО пресекли массированную атаку киевского режима с применением дронов самолетного типа. Объекты были перехвачены над 12 регионами страны и акваторией Черного моря.
Общество

Цены на маркетплейсах могут вырасти на 5–15% после ужесточения контроля с октября 2026 года

Разница в стоимости товаров между онлайн-площадками и обычными магазинами в ближайшие годы сократится в два-три раза. Как сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов, сейчас ценовой разрыв достигает 10–30% в зависимости от категории товаров.
Происшествия

Беспилотную опасность объявили и отменили в Рязанской области ночью 22 апреля

В ночь на среду,22 апреля, в Рязани и области объявлялась беспилотная опасность. Сейчас она отменена. 
Новости России

Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани после атаки БПЛА

Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС России. Сообщается, что под завалами могут оставаться еще четверо, включая ребёнка. Сейчас обрушившиеся конструкции дома разбирают, спасатели ищут людей. 
Новости России

Бастрыкин поручил проверить детские книги писателя Григория Остера 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку детских книг писателя Григория Остера. Как сообщает СКР, есть мнение, что произведения автора могут оказывать негативное влияние на несовершеннолетних читателей. 
Общество

Кардиолог Кузьменко: Тонометр должен быть в каждом доме, измерять давление нужно раз в год

Медик пояснил, что симптомы повышенного давления — головная боль, шум в ушах, покраснение лица, слабость или головокружение — не являются специфическими. Более того, у некоторых людей гипертония не имеет внешних проявлений даже при критических состояниях.
Интересное

Тамара Глоба рассказала о счастливчиках, которым конец апреля принесёт удачу

По прогнозам астрологов, апрель должен стать месяцем серьёзных перемен, когда привычный уклад жизни начнёт уходить в прошлое. Пока мир будет справляться с финансовыми кризисами и перестраивать логистику из-за перехода Урана в знак Близнецов, для некоторых знаков зодиака конец месяца станет временем новых возможностей.
Политика

Раскрыта тактика Ирана, против которой бессильны военные США

«Полностью уничтоженные» американцами ВМС Ирана продолжают оказывать сопротивление. Для блокирования Ормузского пролива Тегеран задействовал свою «москитную флотилию», и Пентагон не может ей ничего противопоставить

