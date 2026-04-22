Ситуация на сумском направлении остается напряженной, однако сообщения украинских ресурсов о скором замыкании кольца вокруг города не соответствуют действительности. По мнению военных экспертов, Киев намеренно нагнетает панику, чтобы позже заявить о «героическом отражении» несуществующих атак.

На сумском направлении военнослужащие Вооруженных сил РФ демонстрируют успехи, однако говорить об оперативном окружении города преждевременно. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) работает на опережение, создавая ложную картину боев в зонах относительного затишья.

«Эта информация не соответствует действительности. Это определенная технология информационной войны. Обычно карта украинского ЦИПсО отстает месяца на полтора от реалий, но сейчас они заявляют об активных действиях там, где идут позиционные бои. В дальнейшем они объявят, что отбили мнимые атаки и «защитили» Сумы», — пояснил Андрей Марочко.

По данным эксперта, активное продвижение российских подразделений фиксируется в районах населенных пунктов Мирополье и Юнаковка (севернее и восточнее Сум). В то же время участок фронта от Теткина в направлении Белополья, необходимый для создания северной «клешни» окружения, пока остается статичным.

Ситуацию также прокомментировал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он подтвердил, что российские штурмовые группы вышли на ближние подступы к городу, что заставляет киевский режим переходить к тактике «выжженной земли». Под видом эвакуации мирных жителей из крупного промышленного центра ВСУ фактически готовят почву для мародерства.

«Предвидя наступление нашей армии, Киев поднимает паническую волну, чтобы люди быстрее покидали город. Тех, кто не уедет добровольно, будут эвакуировать насильно. Оставленное имущество, вероятнее всего, подвергнется разграблению подразделениями ВСУ — это их обычная практика», — подчеркнул Сергей Липовой.

Генерал-майор также отметил, что Сумы могут быть превращены в укрепрайон по образцу мариупольской «Азовстали». Развитая сеть подземных коммуникаций, бомбоубежищ и цеха промышленных предприятий уже используются противником для ремонта техники и производства дронов.

Несмотря на попытки ВСУ подготовиться к обороне, эксперты указывают на серьезный «снарядный голод» в украинских войсках из-за сокращения западных поставок. Это позволяет российским подразделениям сохранять инициативу и планомерно продвигаться вперед.