Над регионами России за ночь сбили 155 украинских беспилотников

В ночь на 22 апреля 2026 года российские средства ПВО пресекли массированную атаку киевского режима с применением дронов самолетного типа. Объекты были перехвачены над 12 регионами страны и акваторией Черного моря.

По информации Министерства обороны РФ, дежурными подразделениями противовоздушной обороны в общей сложности уничтожено 155 беспилотных летательных аппаратов. География атак охватила значительную часть территории страны: от приграничных областей до Поволжья и южных регионов.

Продолжение после рекламы

БПЛА были ликвидированы в небе над Курской, Белгородской и Брянской областями. Также попытки атаковать объекты инфраструктуры зафиксированы в Воронежской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Ростовской областях.

Силы ПВО успешно отработали по целям в Краснодарском крае, Республике Крым и над Черным морем.

В Рязани также объявлялась опасность атаки БПЛА, но наш регион в сводке Минобороны РФ не упоминается.