Общество

Цены на маркетплейсах могут вырасти на 5–15% после ужесточения контроля с октября 2026 года

Алексей Самохин
Разница в стоимости товаров между онлайн-площадками и обычными магазинами в ближайшие годы сократится в два-три раза. Как сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов, сейчас ценовой разрыв достигает 10–30% в зависимости от категории товаров.

С октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Маркетплейсы обяжут заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) электронные договоры с проверкой через государственные реестры. Платформам запретят менять комиссии и условия в одностороннем порядке без уведомления. Снижать цены за счет продавца можно будет только с его согласия.

Кроме того, маркетплейсы должны будут контролировать наличие сертификатов и маркировки товаров, а также ежемесячно передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные об оборотах всех селлеров.

По словам эксперта совета торгово-промышленной палаты (ТПП) по финансовому рынку и инвестициям Алексея Крылова, передача информации в налоговую уже тестируется. Эксперимент с участием крупнейших игроков рынка продлили на 2026 год. Он помог выявить схемы ухода от налогов и привёл к добровольным доплатам. Это увеличило поступления в бюджет, но снизило прибыль части продавцов.

«Часть низких цен на маркетплейсах обусловлена налоговой оптимизацией продавцов. По мере ужесточения контроля стоимость товаров может вырасти на 5–15%, а в отдельных категориях — до 20–30%», — оценил директор по стратегии инвестиционной компании (ИК) «Финам» Ярослав Кабаков.

Профессор Финансового университета Светлана Карпова уточнила, что в сегменте электроники ценовой разрыв между онлайн и офлайном сейчас достигает 30%. По её оценке, после ужесточения регулирования он может сократиться до 5–10%. Налоговый консультант Алла Милютина добавила, что в категориях одежды и товаров для дома цены на маркетплейсах ниже примерно на треть. Там разница может уменьшиться в 1,5–2 раза.

При этом эксперты не ожидают массового перехода покупателей с онлайн-площадок в традиционные магазины.

В Рязани и области активно работают пункты выдачи заказов крупнейших маркетплейсов, а местные предприниматели торгуют через интернет-площадки. Ужесточение правил может привести к постепенному повышению цен на товары, заказываемые жителями региона, но при этом сделает рынок более прозрачным и уравняет условия для онлайн- и офлайн-ритейлеров.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Общество

Священник объяснил, как помянуть усопших в Радоницу и что делать нельзя

21 апреля православные отмечают Радоницу. Священник Антоний Русакевич объяснил, почему оставлять еду и водку на могиле — это суеверие родом из советской эпохи, а не христианская традиция.

Темы

Новости России

Над регионами России за ночь сбили 155 украинских беспилотников

В ночь на 22 апреля 2026 года российские средства ПВО пресекли массированную атаку киевского режима с применением дронов самолетного типа. Объекты были перехвачены над 12 регионами страны и акваторией Черного моря.
Политика

Эксперт Марочко: Украинская пропаганда создает фейки об окружении Сум для отчетов о «победах»

Ситуация на сумском направлении остается напряженной, однако сообщения украинских ресурсов о скором замыкании кольца вокруг города не соответствуют действительности. По мнению военных экспертов, Киев намеренно нагнетает панику, чтобы позже заявить о «героическом отражении» несуществующих атак.
Происшествия

Беспилотную опасность объявили и отменили в Рязанской области ночью 22 апреля

В ночь на среду,22 апреля, в Рязани и области объявлялась беспилотная опасность. Сейчас она отменена. 
Новости России

Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани после атаки БПЛА

Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС России. Сообщается, что под завалами могут оставаться еще четверо, включая ребёнка. Сейчас обрушившиеся конструкции дома разбирают, спасатели ищут людей. 
Новости России

Бастрыкин поручил проверить детские книги писателя Григория Остера 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку детских книг писателя Григория Остера. Как сообщает СКР, есть мнение, что произведения автора могут оказывать негативное влияние на несовершеннолетних читателей. 
Общество

Кардиолог Кузьменко: Тонометр должен быть в каждом доме, измерять давление нужно раз в год

Медик пояснил, что симптомы повышенного давления — головная боль, шум в ушах, покраснение лица, слабость или головокружение — не являются специфическими. Более того, у некоторых людей гипертония не имеет внешних проявлений даже при критических состояниях.
Интересное

Тамара Глоба рассказала о счастливчиках, которым конец апреля принесёт удачу

По прогнозам астрологов, апрель должен стать месяцем серьёзных перемен, когда привычный уклад жизни начнёт уходить в прошлое. Пока мир будет справляться с финансовыми кризисами и перестраивать логистику из-за перехода Урана в знак Близнецов, для некоторых знаков зодиака конец месяца станет временем новых возможностей.
Политика

Раскрыта тактика Ирана, против которой бессильны военные США

«Полностью уничтоженные» американцами ВМС Ирана продолжают оказывать сопротивление. Для блокирования Ормузского пролива Тегеран задействовал свою «москитную флотилию», и Пентагон не может ей ничего противопоставить

