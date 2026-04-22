Цены на маркетплейсах могут вырасти на 5–15% после ужесточения контроля с октября 2026 года

Разница в стоимости товаров между онлайн-площадками и обычными магазинами в ближайшие годы сократится в два-три раза. Как сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов, сейчас ценовой разрыв достигает 10–30% в зависимости от категории товаров.

С октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Маркетплейсы обяжут заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) электронные договоры с проверкой через государственные реестры. Платформам запретят менять комиссии и условия в одностороннем порядке без уведомления. Снижать цены за счет продавца можно будет только с его согласия.

Кроме того, маркетплейсы должны будут контролировать наличие сертификатов и маркировки товаров, а также ежемесячно передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные об оборотах всех селлеров.

По словам эксперта совета торгово-промышленной палаты (ТПП) по финансовому рынку и инвестициям Алексея Крылова, передача информации в налоговую уже тестируется. Эксперимент с участием крупнейших игроков рынка продлили на 2026 год. Он помог выявить схемы ухода от налогов и привёл к добровольным доплатам. Это увеличило поступления в бюджет, но снизило прибыль части продавцов.

«Часть низких цен на маркетплейсах обусловлена налоговой оптимизацией продавцов. По мере ужесточения контроля стоимость товаров может вырасти на 5–15%, а в отдельных категориях — до 20–30%», — оценил директор по стратегии инвестиционной компании (ИК) «Финам» Ярослав Кабаков.

Профессор Финансового университета Светлана Карпова уточнила, что в сегменте электроники ценовой разрыв между онлайн и офлайном сейчас достигает 30%. По её оценке, после ужесточения регулирования он может сократиться до 5–10%. Налоговый консультант Алла Милютина добавила, что в категориях одежды и товаров для дома цены на маркетплейсах ниже примерно на треть. Там разница может уменьшиться в 1,5–2 раза.

При этом эксперты не ожидают массового перехода покупателей с онлайн-площадок в традиционные магазины.

В Рязани и области активно работают пункты выдачи заказов крупнейших маркетплейсов, а местные предприниматели торгуют через интернет-площадки. Ужесточение правил может привести к постепенному повышению цен на товары, заказываемые жителями региона, но при этом сделает рынок более прозрачным и уравняет условия для онлайн- и офлайн-ритейлеров.