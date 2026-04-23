Минцифры России расширило перечень онлайн-ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В «белый список» включили сайты, ИТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер — от волонтёрских движений до крупных корпораций. Всего в перечне теперь более 500 российских ресурсов.

Продолжение после рекламы

Кто попал в список

Среди новых участников — добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», волонтёрская НКО Дoбpo.pф, Общероссийский народный фронт и Российское общество «Знание».

Из коммерческих структур доступ получили медицинские сети «Медси» и «Мать и дитя», гипермаркеты «Лента» и «Окей», сеть «Додо Пицца», служба доставки «Достависта», каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар».

В перечень вошли также интернет-энциклопедия «Рувики», Роскачество, АО «ГЛОНАСС», Газпромбанк, онлайн-кинотеатр Premier, операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile.

Медиа и госструктуры

Среди медиаресурсов — телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ», телеканал Soloviev Live и онлайн-СМИ Sport24. Из госкорпораций доступ сохранят «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель».

В список попали ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов», платформа кадрового электронного документооборота HRlink, Федеральное казначейство, Государственная информационная система электронных перевозочных документов и Континентальная хоккейная лига.

Критерии отбора в «белый список»

По информации Минцифры, в перечень включают наиболее популярные сервисы по данным независимых измерений. Главное условие — все вычислительные мощности должны находиться на территории России, а ресурсы обязаны соответствовать требованиям безопасности.

Решение о внесении каждого сервиса в «белый список» принимается при условии одобрения органами, отвечающими за обеспечение безопасности. Ведомство также учитывает предложения федеральных и региональных властей.

«Белый список» позволяет пользоваться привычными онлайн-услугами и заходить на социально значимые сайты даже в условиях вынужденных временных ограничений связи. Минцифры продолжает работу по расширению перечня.