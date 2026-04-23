Дроппер вернет многодетному отцу из Рязанской области 1,8 млн рублей

Прокуратура Сапожковского района Рязанской области добилась через суд возврата более 1,8 млн рублей местному жителю, который стал жертвой телефонных мошенников. Деньги взыщут с владельца счёта, на который поступили похищенные средства.

По информации надзорного ведомства, в декабре 2024 года многодетному отцу позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками фондовой биржи. Злоумышленники убедили мужчину перевести деньги на подконтрольные им расчётные счета.

После обращения потерпевшего прокуратура провела проверку. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования установили «дроппера» — посредника, на чей счёт поступили украденные средства. Им оказался житель Ставропольского края.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу потерпевшего. Суд удовлетворил требования. Исполнение судебного акта находится на контроле прокурора Сапожковского района.