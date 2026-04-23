Рязанским первоклассникам рассказали о безопасности на железной дороге 

Сотрудники МЖД провели занятия по безопасности для учащихся 1-х классов школы №39 г. Рязани. Учебное заведение расположено рядом с железнодорожным вокзалом.
Ребятам рассказали о важности соблюдения мер безопасности на железнодорожном транспорте, о правилах поведения на вокзале, о значении разметки на пассажирских платформах. Школьникам также показали обучающие ролики, а для закрепления полученных знаний провели специально подготовленную викторину. За правильные ответы первоклассникам вручали полезные подарки: светоотражаюшие значки, наклейки, тематические раскраски и брошюры.
Всего в мероприятии приняли участие 20 учащихся.