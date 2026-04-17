Рязанская область не упоминается в утренней сводке Минобороны РФ

Рязанская область, в которой сегодня ночью объявлялась беспилотная опасность, не вошла в сводку Минобороны РФ об уничтоженных дронах.

По данным военного ведомства, с 8 часов вечера 16 апреля до 7 утра 17 числа над Россией перехвачены и уничтожены 62 украинских БПЛА самолетного типа. Вражеские объекты сбивали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областях, а также в Крыму.

Реклама

Сообщение о беспилотной опасности пришло рязанцам вчера в 22:10. Затем уже ночью сообщалось о сохранении опасности. Отбой тревоги был объявлен в 01:51 17 апреля.