Спасатели вновь ведут поиски в месте пропажи семьи Усольцевых

С 17 по 19 апреля спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района. Об этом сообщил официальный канал КГКУ «Спасатель».

В сообщении не говорится конкретно о семье Усольцевых, но можно предположить, что речь идёт именно о них. О других пропавших в этом районе семьях ранее известно не было.

К поискам привлекут 5 сотрудников отряда, будет задействовано 4 единицы техники. С чем связан новый выезд, не уточняется.

Что известно о пропаже семьи Усольцевых

Они ушли гулять 28 сентября в районе Манской петли и не вернулись, до сих пор неизвестно, что произошло с супругами, их пятилетней дочкой Ариной и старенькой корги.