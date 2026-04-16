Раскрыты детали убийства полицейского при задержании в Оренбуржье

Погибшим при задержании Сергея Басалаева, находящегося в федеральном розыске, оказался полицейский Никита Гнусин, он праздновал в четверг день рождения, пишет SHOT .

Сегодня стало известно, что преступник открыл огонь по стражам порядка. Это произошло в тот момент, когда они пытались задержать его. В итоге погиб один сотрудник полиции, трое получили ранения.

Погибшему старшему лейтенанту исполнилось 28 лет. Он начал служить в полиции в августе 2021 года. Работал участковым уполномоченным полиции, а затем оперативником.

«У него остался четырехлетний сын», — отметили авторы канала в MAX.

После сегодняшнего нападения Басалаев скрылся на грузовике «ГАЗон» с автоматом, на момент публикации он продолжает оставаться на свободе. По предварительной информации, раньше он был судим за наркотики.