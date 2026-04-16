Mash: убийца полицейского в Оренбургской области увлекался знахарством

Сергей Басалаев, которого подозревают в убийстве полицейского в поселке Аккермановка в Оренбургской области, увлекался знахарством, пишет Mash .

В четверг стало известно, что преступник, находящийся в федеральном розыске, открыл огонь по стражам порядка. Это произошло в тот момент, когда они пытались задержать его. В итоге погиб один сотрудник полиции, трое получили ранения.

«Сергей Басалаев <…> неоднократно брал займы в МФО и не возвращал — деньги взыскивали через суд. Увлекался травами и знахарством», — говорится в посте.

Подозреваемый также шил и продавал одежду. Он даже создал собственный бренд, который, судя по всему, не пользовался популярностью. Несколько лет Басалаев ремонтировал технику.

После сегодняшнего нападения он скрылся на грузовике «ГАЗон» с автоматом, на момент публикации он продолжает оставаться на свободе.