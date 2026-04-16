В Люберцах бывший владелец квартиры зарезал новых собственников

Конфликт между бывшим собственником и новыми владельцами квартиры в Люберцах привел к поножовщине, пишет SHOT .

Ссора между 55-летним мужчиной и семейной парой произошла днем в четверг в доме на проспекте Победы. Злоумышленник напал на них и нанес несколько ударов ножом: женщина получила ранение в область грудной клетки, а ее супруг — в районе задней поверхности грудной клетки и живота.

«Они сбежали от нападавшего в ближайший супермаркет <…>, где очевидцы вызвали скорую», — говорится в материале.

По пути в больницу пострадавшая умерла, поскольку ей попали лезвием прямо в сердце. Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Как пишет Mash, конфликт спровоцировало нежелание бывшего собственника съезжать с квартиры.